Alejandra Dupouy recorrió barrios de Ceres junto a Felipe Michlig

También visitaron medios de comunicación en donde delinearon las propuestas para una próxima gestión de gobierno, “en vista de dar un salto de calidad de cara al futuro, con compromiso y sensibilidad, en favor de todos los ceresinos”. También se sumaron a la recorrida los candidatos a concejal Nacho Lemos y Soledad Guirado.

“Con compromiso y sensibilidad social”

Alejandra Dupouy indicó que “les comentamos a los vecinos que una de nuestras propuestas de gobierno es conformar, consolidar y darle identidad a cada una de las vecinales, lo que permitirá organización, creación de líderes en cada uno de los barrios, es decir una planificación para trabajar a la par del municipio”.

“Lo más importante es el apoyo que sentimos y que recibimos de cada una de las familias que visitamos, en cada mate, en cada abrazo, en las palabras de esperanza, esos son los actos que nos incentiva y nos alienta a seguir trabajando más que nunca para lograr el Ceres que todos nos merecemos. Nos sensibiliza cada una de las situaciones que atraviesa nuestra ciudad, y tenemos el compromiso cada vez más firme de la gestión que queremos realizar” indicó.

“El Valor de los Hechos”

Por su parte Felipe Michlig destacó las obras que el Gobierno Provincial hace en Ceres, como la construcción de viviendas, centro territorial de denuncias, nombramiento de médico de policía y la obra del CEF, entre los temas más destacados de este último año. Además pensamos en lanzar un programa de viviendas sociales porque nos preocupa y ocupa el hacinamiento que hay en Ceres”

“Con Alejandra Dupouy como intendenta de Ceres tendremos la posibilidad histórica de dar un salto cualitativo de cara al futuro y salir del estancamiento en el que se encuentra la ciudad. Hay muchos proyectos y programas que bajan a otras localidades de la región y no se aplicaron acá por falta de articulación entre la provincia y el municipio, esto es consecuencia de que quienes conducen la municipalidad de Ceres no gestionan bien, no se preocupan por ir a Santa Fe, es un error. Nosotros, gracias a las gestiones que realizamos -independiente del sello político- ya logramos un hospital, que está en pleno funcionamiento para todos los ceresinos, que cuenta con aparatólogia de avanzada y que duplicó consultas y aumento su personal. Hemos llamado hace algunas semanas a licitación para la construcción de 20 viviendas prototipo dúplex, con un presupuesto que asciende a 32.000. 000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 8 meses. Trabajaremos fuertemente por muchas más viviendas. No olvidemos la creación de un juzgado de distrito y circuito, la inversión en obras públicas, en acompañamiento para las instituciones, esto claramente tiene que ver con una visión estratégica de la política, sin mezquindades” indicó el legislador.

Potenciar la Producción asociado a la ciencia y tecnología

El eje de nuestra gestión, va a ser la disponibilidad de recursos del estado provincial, para que las empresas puedan potenciarse producir y asociar la ciencia y la tecnología como propone nuestro candidato a gobernador Antonio Bonfatti, para incentivar la economía y el consumo, esto es fundamental .También recuperar una Banca Estatal, que sea una herramienta financiera crucial para el desarrollo. Recordemos que Omar Perotti, fue responsable de que el Banco Santa Fe sea mal privatizado” remarcó Michlig.

“También estamos poniendo en valor el CEF n°7040, estamos gestionando además que el edificio del ex hospital, tenga varias dependencias, entre ellas una Biblioteca y funcione el Instituto Superior del Profesorado N°26. También trabajamos en propuestas de parques fotovoltaicos, ya que se van a instalar tres, en el departamento: Uno aquí en Ceres, otro en Arrufó y el tercero en San Guillermo, se vienen las energías limpias y la inversión asciende a 5 millones de dólares, además, estamos contemplado la posibilidad de hacer parque eólicos”.

Con Alejandra como intendente, nos importa mucho trabajar en sintonía, para tener la posibilidad histórica de crecimiento en la ciudad de Ceres, a partir del valor de los hechos que hemos logrado desde el Gobierno Provincial del Frente Progresista”, finalizó el representante departamental.