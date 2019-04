María Eugenia Bielsa: "Omar Perotti y el socialismo fueron funcionales a las políticas del gobierno de Macri"

Por Joaquín Mugica Díaz 18 de abril de 2019 [email protected]

La interna peronista será la batalla electoral más atractiva en las PASO de Santa Fe. El 28 de abril se enfrentarán el senador nacional Omar Perotti, que logró el respaldo del kirchnerismo en la antesala del cierre de listas, y María Eugenia Bielsa, ex vicegobernadora de Jorge Obeid, conductor del último gobierno peronista que tuvo la provincia, 12 años atrás. El ganador será el único candidato a gobernador que tenga el peronismo.

En una entrevista con Infobae, Bielsa cuestionó la gestión del socialismo y advirtió que tanto la fuerza gobernante como Perotti "fueron funcionales al gobierno de Macri". Además, repasó la situación de los productores agropecuarios, los años del peronismo fuera del poder provincial y los problemas de inseguridad que tiene Santa Fe. "Hace mucho que la provincia está penetrada por el narcotráfico y la falta de políticas de prevención para el consumo", sostuvo.

-¿Qué se pone en juego en las PASO de Santa Fe?

-Se pone en juego un proyecto que tiene que ver con los verdaderos intereses de los santafecinos. Estamos discutiendo que tipo de provincia queremos, cuál es la matriz productiva, cómo nos vamos a hacer cargo de los problemas de la inseguridad, que está en el tope de las preocupaciones de los santafecinos, y que proyecto de provincia pensamos para el futuro.



-¿Cuál es el proyecto que usted encarna?

-Nosotros estamos seguros, porque la hemos gobernado y la hemos recorrido, hemos participado de ese desarrollo y crecimiento, que es una provincia que tiene una profunda matriz productiva. Ya sea agroganadera, industrial, de pequeñas pymes o de empresas grandes. Y esa matriz productiva no fue comprendida, en estos doce años, por el socialismo.-¿Qué fue lo que no comprendió el socialismo ?

-El socialismo tiene en su ADN un gen vinculado a los servicios. Cuando al país le va bien, cuando el país consume y se desarrolla, a Rosario le va bien. Por lo tanto ahora Santa Fe, gobernada por el socialismo, le va bien. Pero cuando el país tiene esta crisis, a la provincia le va mal y a Rosario le va mal. Por eso tenemos los índices de desocupación más altos en el gran Rosario. Eso se está discutiendo. Se está discutiendo si Santa Fe va a asumir, en todas sus capacidades, lo que tiene para poder desarrollarse.

-¿Y que tiene para poder desarrollarse?

–Santa Fe es la tercera economía nacional y explica un cuarto de las exportaciones del total país. En algunos rubros, por ejemplo en el rubro lechero, y la paradoja es que no tengamos leche, explica el 60%. En la siderurgia y en la conformación de motores también el 60%. Tiene empresarios pymes y grandes interesados en seguir produciendo y apostando. Además, tiene trabajadores formados. Mire si con todo eso no se puede lograr que Santa Fe se ponga a la cabeza del desarrollo.

-Hizo alusión a la crisis económica. ¿Considera que el gobierno socialista no pudo amortiguar, desde la provincia, el impacto de la crisis nacional?

-Cuando la política nacional no ayuda, es más difícil. Nosotros creemos que este potencial que tiene la provincia, al no ser interpretado, no puede ser puesto en marcha, por lo tanto no se convierte en política pública. Cuando gobernamos la provincia junto a Jorge Obeid era un período que tenía otra matriz. Pero era tan complejo como este.-¿Cuál fue la diferencia, con respecto al mismo período que compara, entre las decisiones del gobierno de Obeid y el socialismo?

-Obeid se comprometió a no aumentar los servicios durante los cuatro años de gobierno y lo cumplió. También a otorgar crédito a tasa subsidiada a las pequeñas pymes que tenían problemas. Esas mismas pymes son las que tienen problemas ahora y por las mismas razones: la apertura de la importación, la falta de crédito, la falta de atención a la problemática que te plantea el sector, los tarifazos.

-Santa Fe es una provincia donde el campo tiene una gran importancia y la producción agrícola ganadera es clave dentro de la economía regional y nacional. ¿Qué le manifiestan los productores en sus recorridas con respecto al impacto de la crisis económica?

–La demanda es que se abandonaron las obras hidráulicas. Obras que afectan la productividad del territorio. Hay un reclamo de volver a las obras que se hicieron en nuestro gobierno y quedaron inconclusas. Tiene que ver con una decisión política. El entonces gobernador Hermes Binner decidió desestructurar el ministerio de asuntos hídricos y ponerlo debajo de obras públicas.

-También hay demandas de productores por el estado de las rutas…

– Para muchos productores agropecuarios les resulta más económico producir que distribuir. Quiere decir que las rutas no están en el estado que tiene que estar. Que no se han terminado las rutas transversales que inició Jorge Obeid en su gobierno y que agilizarían la distribución de lo que se produce. Que las rutas no están en un buen estado como para garantizar que no haya accidentes. Que los camiones se rompen.

-Es decir, que hay un problema estructural para trasladar los granos de la cosecha…

-Hay un problema en obra pública. A las empresas que les va bien son las que están vinculadas a la biotecnología y exportan. Hay empresas que exportan por el puerto de Buenos Aires o el aeropuerto de Ezeiza, porque los puertos locales no están adecuados para algunos productos que requieren cadena de frío. Eso hace que se encarezca y no los haga competitivo. No hay garantías para poder ser eficientes a nivel mundial y cuando uno sale del mercado internacional, por falta de cumplimiento, es muy difícil volver a entrar. Esa es la explicación que me dieron en una empresa láctea.-¿Y qué solución le puede brindar un gobierno suyo a esos productores?

-Hace falta volver a las obras que tienen que ver con el desarrollo y con la generación de empleo. Escuchar a los productores e industriales que saben lo que necesitan. Te plantean el problema y te plantean la solución. Y dejar, a lo mejor, postergado, en un momento de crisis, las obras más emblemáticas. Esas obras que lucen mucho pero que no son las prioritarias hoy.

-El socialismo lleva 12 años gobernando la provincia. ¿Cree que le faltó diálogo con el sector agropecuario?

-Creo que le faltó interpretación. También es real, y los políticos debemos tomar nota, que hay trabajadores que van adelante del Estado. El Estado llega tarde. Ya sea por burocracia, obras, compresión de la problemática o porque no se llega a entender el problema concreto de las pequeñas y medianas empresas.

-¿Ve alguna otra similitud entre lo que está sucediendo ahora y lo que pasó en aquel tiempo post crisis cuando comenzó el gobierno de Obeid?

-Veo una similitud en el tipo de problemáticas. Un sector de la producción nos decía que con el gobierno anterior cuando una pyme tenía problemas, los apoyaban con los REPRO y eso le permitía mantener empleados hasta que la pyme salga adelante. En el caso del gobierno de Cambiemos les ofrecen pagar las indemnizaciones de los operarios, que cierren y se queden sin deuda.

-Al principio nombró la inseguridad como uno de los problemas más graves que tiene la provincia. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual y cuál es la propuesta que tiene para combatir los problemas se seguridad?

-La situación de la inseguridad, hasta el 2018, era el primer problema de los santafecinos. Hoy se ha emparejado con el temor a perder el empleo o a no conseguirlo. Santa Fe hace mucho que está atravesada por la inseguridad, la penetración del narcotráfico y la falta de políticas de prevención para el consumo. En el 2010 planteamos que esto estaba sucediendo. Cuando lo decíamos, el entonces gobernador Bonfatti nos contestaba que estábamos estigmatizando a Santa Fe y a Rosario. Si se hubiera abordado desde aquel momento y no se hubiera invisibilizado o negado, hoy estaríamos en otras condiciones. Esto fue creciendo exponencialmente.





-¿Subestimaron el problema?

–Yo creo que invisibilizan el problema. Porque subestimarlo es pensar que no es tan importante. ¿Cuándo la vida del santafecino está organizada en función de no ser víctima de un delito, qué libertad puede haber? Todos programamos nuestra vida en función de protegernos. Y no que el Estado nos proteja. Eso no puede ser invisibilizado. Tiene que ser asumido aunque sea difícil de abordar.

-¿Cree que la gente está con miedo?

-Hace poco escuché una estadística. En Rosario hay 16 muertes cada 100 mil personas.En Córdoba hay 3 muertes cada 100 mil personas. Y la media nacional son 6 muertes cada 100 mil personas. Me parece que el problema está. La situación es si uno está dispuesto a enfrentarlo.

-Fue la vicegobernadora del último gobierno peronista que tuvo Santa Fe. ¿Qué le pasó al peronismo durante todo estos 12 años que no pudo volver a gobernar?

-Hay procesos que se desgastan. El socialismo, en aquella elección del 2007, hizo hincapié en los 24 años de gobierno peronista y en que la sociedad estaba cansada. Eso impactó. A veces las sociedades tienen vocación de cambio. O quieren probar otro camino, como pasó a nivel nacional con los resultados que hoy tenemos. También me parece que faltó vocación de poder. Faltó vocación de querer gobernar. La situación actual es diferente. Nosotros queremos gobernar la provincia de Santa Fe y cada una de las comunas e intendencias. No tenemos un plan B. El plan es gobernar.

-¿Usted tiene esa vocación de poder que dice que le faltó al peronismo?

-Nosotros, no me gusta hablar en términos personales, somos un espacio que hemos gobernado y tenemos un solo plan que es gobernar. Creemos que la única autoayuda es colectiva y es la política. Hasta que alguien nos convenza de que hay algo diferente. Uno puede cambiar las cosas desde la política. El Estado es un posibilitador extraordinario. Frente a aquellos que dicen que el Estado es una máquina de trabar o de impedir. Si hay decisión política, el Estado permite todo dentro de las normas.

-¿Por qué no se logró la unidad con Omar Perotti?

-Charlamos mucho con Omar y con Unidad Ciudadana. Coincidimos en el diagnóstico, que se puede abordar de distintas maneras. Nosotros construimos este proyecto de una manera distinta. De abajo hacia arriba, escuchando a la gente. Probablemente la forma de construir la política del espacio de Perotti haya sido de arriba hacia abajo. Pensando más en las grandes estructuras y coorporaciones. Nosotros queremos ser los candidatos de los santafecinos y no de la coorporación política.

-¿Cuál es el diagnóstico común?

-El socialismo invisibiliza el tema de la inseguridad y el narcotráfico porque me parece que en ese tema sacan un 0. Entonces, no quieren hablar de ese tema. Además, hay una suerte de complicidad, por acción o por omisión, entre el poder político, la policía y el delito. Hay comisarios presos. Hay vinculaciones y escuchas entre sectores de la policía y el narcotráfico.





Bielsa durante una recorrida en Santa Fe junto al candidato a senador Marcelo Lewandowski

Bielsa hace una pausa en la conversación y toma un papel que dejó en una mesa al costado de su sillón. Quiere repasar con exactitud una declaración del gobernador de Santa Fe,Miguel Lifchitz.

-El domingo en el tapa del principal diario de la ciudad de Rosario el gobernador dijo: "Creo que claramente hay dos candidatos con chances de gobernar la provincia de Santa Fe. Uno es el candidato del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, y el otro es el candidato del Partido Justicialista, Omar Perotti".

Ahí está claro que Miguel Lifchitz está eligiendo con quien va a disputar, luego de la interna, la generales. Yo me preguntaría dos cosas. Primero. ¿Por qué el gobernador se mete dentro de las PASO de un partido que no es el de él? Opina sobre el resultado de unas PASO sobre la que todavía no tiene resultado. Le está diciendo al peronismo quien tiene que ganar o le está diciendo a los militantes socialistas que vayan a votar por Omar Perotti. ¿Por qué?

-¿Por qué?

-Si yo hubiera estado en el lugar de Perotti, yo hubiese dicho: "A mi no me gusta que usted, como gobernador de otro partido con el que vamos a disputar las generales, elija a quien va a ser su contrincante". Nosotros sabemos que si ganamos la interna, vamos a ganar la conducción de la provincia de Santa Fe. Estamos seguros y convencidos. También lo expresan las encuestas y los analistas políticos.

-¿Por qué cree que el socialismo elige como contrincante a Perotti?

-Porque en muchas cosas han tenido acuerdos. Acuerdos de los que nosotros no participamos. Ahora se despegan todos de la política del gobierno nacional. Pero en algún momento, tanto Omar Perotti, en sus votaciones, como el socialismo, fueron funcionales a las políticas del Gobierno.

-¿Qué otras cosas la diferencia de Perotti, su competidor?

-A mi me gusta hablar más de nosotros que diferenciarnos de Perotti. La primera candidata a diputada de la lista nuestra es Silvina Frana, actual legisladora nacional. Nunca votó una ley que afectara a los santafecinos. No votó los fondos buitres, no votó los presupuestos, porque no estaban los recursos que le correspondían a los santafecinos, y no votó el consenso fiscal. Hubo coherencia. Eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia: la coherencia.

-En el 2017 la interna del peronismo fue entre Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. La ex jueza perdió y al otro día se sacó una foto con Rossi, respaldó su campaña y dio una muestra de unidad. ¿Va a pasar lo mismo en esta oportunidad?

-Sí. Nosotros creemos que Omar nos va a acompañar después de la interna.