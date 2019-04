Comenzó un nuevo ciclo "La EPE va a la Escuela"

Convencidos de que la escuela es el ámbito fundamental para reaprender y construir una relación responsable y sustentable con la energía, la EPE lleva a cabo una campaña educativa destinada a los alumnos de primaria de los establecimientos educativos del territorio santafesino.

Este proyecto permitió llegar a más de 50 escuelas primarias, con la participación de 5000 estudiantes. En esta primera etapa, fueron visitados establecimientos educativos de Rosario, Santa Fe, Sauce Viejo, Rafaela, María Juana, San Cristóbal, Ambrosetti y Suardi.

El presidente de la EPE, Ing. Maximiliano Neri, participó de varias presentaciones y se refirió al proyecto, como una necesidad de continuar creando hábitos de uso eficiente de los recursos energéticos, cuidando el medio ambiente y declaró: “Los chicos son el mejor camino para cambiar la conciencia de los más grandes en cuestiones de cuidado de los recursos naturales y energéticos. Ellos nos van a ayudar a cambiar nuestra cultura de consumo”.

Durante la semana, empleados de la EPE, visitaron las Escuelas Nº 416 Mariano Quiroga de Villa Trinidad y la N° 852 Celedonio De Escalada de San Guillermo.

Entre ambas escuelas, participaron casi 170 alumnos de 5to, 6to y 7mo grado que, de manera activa, aprendieron, interactuaron y realizaron prácticas manipulando materiales y elementos de protección.

“La charla me pareció muy interesante, no sólo aprendieron sobre el buen uso de la energía, sino que también comprendieron el trabajo humanitario que realizan. A veces uno se queja que no tiene energía y no es consciente de todo lo que están haciendo para que nosotros volvamos a tener ese servicio.

Me siento muy conforme con todo lo que ustedes nos pudieron compartir, y ahora la idea es que estos pequeños lleven a sus hogares este mensaje. Ellos en este momento se van a convertir en educadores de sus familias", fueron las palabras de la Directora de la escuela de Villa Trinidad, Claudia Defagot.