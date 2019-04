Detienen a una mujer por la entradera a una casa en San Cristóbal

Hoy, la policía logró detener a quien sería la mujer implicada en la entradera de una señora de 73 años.

Hace 25 días atrás, una mujer engañó a una sancristobalense cuando le dijo que se sentía descompuesta y si le podía dar un vaso de agua. Esa mañana, Raquel nunca imaginó que estaba siendo engañada. Accedió e inmediatamente esta mujer, acompañada de otros tres hombres, la metieron por la fuerza a su propio domicilio, la golpearon ferozmente y la amenazaban repetidamente con intenciones de robo.

Desde ese domingo, personal policial buscaba dar con los autores del hecho, y luego de investigaciones y búsquedas fallidas, en la tarde de hoy, y luego de irrumpir en un domicilio de calle Belgrano al 1700, se detuvo a quien sería la mujer involucrada en el hecho. Por el momento no se logró dar con el resto de los responsables.

Personal de la PDI, con colaboración de la URXIII, trasladaron a esta mujer, de unos 40 años, a la alcaldía local donde esperará por su imputación.

Recordemos que hace una semanas, Raquel contó a este medio sobre el episodio que sufrió en su casa: “llegaron a las 9.30hs de la mañana, una señora me pide agua porque me dice estar descompuesta, cuando le entrego la copa viene un tipo y me mete adentro de mi casa, cuando me doy cuenta entra otro más y me llevaron pidiéndome la plata. Uno de los señores dio vuelta toda la casa, buscaba en los cajones, en el ropero, sacó todo, y los otros dos me lastimaban la boca y la cara. Me ahorcaban y gritaban matala, matala. Me soltaron y se fueron, pero viví cinco minutos que fueron de terror y que no se los deseo a nadie”, relató entre lágrimas la mujer que fue atacada salvajemente.