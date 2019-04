Incorporación del Fútbol Femenino a la Liga Reconquistense

Tomaron parte del encuentro el Subsecretario de Deportes de Reconquista Prof. Ives Saucedo, el Subsecretario de Deportes de Avellaneda Prof. Alejandro Buseghín y el Presidente de la Liga Reconquistense de Fútbol Ing. Walter Pucciarello, que estuvo acompañado del Secretario de la institución de calle Ludueña y Gral. López Sr. Gustavo Ramírez.

Quién comanda los destinos del ente regulador del balompié local expuso que todas las instituciones fueron notificadas de que a partir del año 2021 deberán incorporar Fútbol Femenino de manera obligatoria para, con jugadoras federadas, comenzar con un Campeonato Oficial. También recordó que de no hacerlo, los clubes no podrán participar en ningún tipo de eventos organizados por el Consejo Federal o por la Federación Santafesina y además las chicas no podrán ser convocadas a la Selección Argentina, entre otras cuestiones. Finalmente, agregó que no solo los Clubes que integran la grilla podrán incluirlas, sino que se podrán sumar otras instituciones con Personería Jurídica como Vecinales o Agrupaciones Barriales.

Tanto el Gobierno de Reconquista como el de Avellaneda expusieron sus ideas y sugerencias y coincidieron en convocar a la próxima reunión (en día y lugar a confirmar) a la Agrupación Litoraleña de Fútbol Femenino y a referentes de equipos de toda la región, siempre dentro del mapa de jurisdicción de la Liga Reconquistense de Fútbol, para terminar de darle forma al proyecto "Departamento de Fútbol Femenino".



Recordemos que en marzo de 2018 se habían reunido en la oficina ubicada en el Camping Municipal "Ychimaye", el Prof. Saucedo, el Ing. Pucciarello y representantes de la Agrupación Litoraleña de Fútbol Femenino, y que hace unos días en el Club Atlético y Tiro Reconquista en oportunidad de la presentación de la "Copa Santa Fe", el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol Carlos Lanzaro, interiorizó a dirigentes sobre las nuevas normativas de FIFA, Conmebol y AFA respecto al tema.

Es una excelente noticia para las chicas que practican el deporte, ya que pasarán de competir en el Camping "Ychimaye" primero y en la Pista Municipal de Atletismo Adolfo "Fito" Hauswirth en la actualidad, a jugar en las canchas principales de los clubes de la región, con lo que eso representa para ellas.

El Fútbol Femenino actual y desde hace muchos años cuenta con el auspicio del Gobierno de la ciudad, ha tenido un crecimiento importante en la última década, días atrás cumplieron con la "Copa Activa" en el marco del aniversario de Reconquista y en poco tiempo comenzarán a competir en el Torneo Oficial 2019 de larga duración.