Estamos en veda y seguimos viendo campañas en redes sociales ¿Por qué?

Las redes sociales proliferan a diario, y junto a internet forman parte esencial de nuestras vidas. Lo cierto es que es tan rápido y masivo el avance que las legislaciones aún no las han alcanzado. Uno de los momentos en los que más se nota este factor es a la hora de las elecciones.

Seguro te preguntaste ¿por qué sigo viendo campañas electorales en las redes sociales si ya estamos en veda? Marcelo Temperini, abogado especialista en Derecho Informático, explica que “los medios electrónicos son utilizados cada vez más por los candidatos. Más allá de las redes sociales, han optado por otras alternativas de publicidades digitales y se han dado cuenta que son muy importantes para difundir los contenidos”.

Consultado sobre la veda electoral, el especialista sostuvo que “en internet no hay un proceso de censura previa. La legislación tradicional no se puede aplicar a las nuevas tecnologías. No se puede controlar la publicación de ese mensaje de un partido político antes de que salga; se puede hacer un monitoreo y sí se pueden aplicar sanciones. Es reactiva la sanción, no es preventiva”.

Asimismo, Temperini apuntó que “la norma refiere a los medios tradicionales: radio, tv y medios gráficos. No se aplicaría internet. La pregunta es: ¿hasta dónde avanza la veda? Porque también está el derecho a la libertad de expresión. No está claro aún. No habría ningún tipo de prohibición para emitir algo desde una red social personal. En caso de hacerlo de un sitio oficial, podría evaluarse la sanción”.

Desde las 8 de este viernes están prohibidos los actos públicos de proselitismo y la emisión y publicación de avisos en medios televisivos, radiales y gráficos que intenten captar el voto del elector. Esta es la norma general que se impone ante este nuevo acto eleccionario.

Doce horas antes y tres horas después de finalizados los comicios, están prohibidos la portación de armas, banderas, divisas u otros distintivos y el expendio de bebidas alcohólicas.

Durante el acto electoral, es decir, el domingo de 8 a 18, están prohibidos los espectáculos populares al aire libre y en recintos cerrados, las fiestas teatrales y deportivas y toda clase de reunión pública que no sea la elección.

Sin embargo, en las redes sociales no rigen prohibiciones, son espacios de libertad y no están alcanzadas por las prohibiciones.

"La transmisión de la opinión individual de un ciudadano en las redes sociales, por más que llegue a muchos, no implica la violación de la veda. Las redes sociales son multidireccionales, son propiedad de todos y de nadie", explicó en otra ocasión Alejandro Tullio.

Pero la libertad no es aplicable para todos. Según La Nación el funcionario aclaró: "los partidos y los candidatos no podrían, aún en las redes sociales, difundir un mensaje proselitista".

