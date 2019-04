Perotti: “Aunque no tengamos lista única no significa que no haya unidad”

El precandidato a gobernador por el Frente Juntos, Omar Perotti, votó este domingo a la mañana en Rafaela y dio un panorama de los comicios santafesinos. “Hasta aquí todo se desarrolla con normalidad”, comentó.

Con respecto a la interna que protagoniza con Bielsa, el candidato fue muy claro y afirmó: “Creo que va haber punto de encuentro con María Eugenia, hay gente muy valiosa y muy comprometida”. Y agregó: “Aunque no tengamos lista única no significa que no haya unidad”.

Después Perotti habló sobre el escrutinio y dijo que la apertura de mesas las seguirá en Rafaela. “Después me voy a Santa Fe para esperar los números finales”, concluyó.





fuente: elciudadanoweb.com