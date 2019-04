¿Qué pasa si no votaste?

Actualidad 28 de abril de 2019 Gonza Perez Por

¿Qué debe hacer el ciudadano que no fue a votar? El elector que no haya votado deberá hacer la justificación de no emisión del voto. Se debe realizar en la Secretaría Electoral correspondiente a su último domicilio, o en la Cámara Nacional Electoral en el horario de 7:30 a 13:30, de Lunes a Viernes, con su DNI y el comprobante/certificado.