Volvieron las Bochas al Club Ferro Dho

El fin de semana pasado se habilitaron nuevamente las canchas de bochas del Club Ferro Dho. La apuesta de los directivos del club para re incorporar este deporte nuevamente a la institución mostró sus frutos con la cantidad de interesados en participar.

Muchos de los ex jugadores del club, que actualmente juegan en el Club Rivadavia deslizaron frases como: “Siento mucha emoción, volver a jugar en estas canchas, ha pasado mucha gente por aquí como Mario Duarte. Trataré de poner todo lo mejor para defender el terreno nuestro”, “es un orgullo ver cómo quedó el club, soy jugador de este club, por cosas de la vida me fui, estoy muy emocionado, muchas veces defendí los colores del club Ferro”.

Sandra Castañeda, Presidente de la Asociación de Bochas indicó que “se llevó adelante el Torneo de Bochas a dos y a cuatro puntos, con un juego especial que se realizó el día sábado.

La Asociación entró por convenio a este torneo que es a dos y a cuatro puntos, nos visitan jugadores de Charata, Seeber, San Guillermo, Sarmiento entre otros.

Hubo 10 parejas para comenzar a jugar en el club, no hemos podido jugar la final porque el clima no lo permitió, no hemos podido jugar las finales, en el día de hoy contamos con 104 parejas. Estamos muy contentos porque hemos podido volver a este club. Hay zonas como Morteros, Rafaela y Arrufó, y tuvimos que pedir las canchas prestadas a La Campesina”.