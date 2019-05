Radicales y Socialistas recargan energía para el último tramo de la campaña

Con un lleno total, todos los candidatos del Frente Progresista Candidatos del Frente Progresista Cívico y Social, arribaron al encuentro a pesar del mal tiempo con la sola intención, la de acompañar a los máximos referentes de la fuerza: Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. “Aquí se respira un ambiente de victoria” sentenció Miguel Lifschitz, en su discurso, sintetizando el ambiente que creaba la emoción y devoción que la militancia siente por sus ahora candidatos a Gobernador y a Diputado provincial. No faltaba nadie, desde Saralegui hasta Suardi, desde Moisés Ville a Las Avispas, de Ceres a San Cristóbal, todos los candidatos siguieron con emoción los discursos de Felipe Michlig, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. El discurso del Senador transparentó toda su apuesta a ganar en las elecciones del 16 de junio la estratégica ciudad de Ceres y su pueblo Ambrosetti, dejando de esta forma con muy poco desarrollo territorial al justicialismo. Por su parte Antonio Bonfatti remarcó la seguridad de ganar la gobernación, análisis que surge de los últimos sondeos que el frente maneja y de la impresión que le va dejando la adhesión de la gente durante este tramo final de la campaña. Lo cierto es que fue todo energía positiva, Muchas emociones y fotos junto a los referentes. En definitiva, lo que se percibe es un Frente Progresista Cívico y Social muy consolidado después de 20 años de convivencia política, donde se desdibujaron los bordes partidarios para dar lugar a una propuesta de gobierno de mediano y largo plazo, que mantiene esta experiencia política única en el país muy competitiva.

“Cumplimos la palabra y las promesas”

El Gobernador manifestó su alegría de estar “en un acto multitudinario, en un lugar en donde se respira fuerza, militancia y la voluntad e ir para adelante siempre, con la convicción de ganar elecciones para seguir transformando la vida de los santafesinos”. Me siento orgulloso de pertenecer al Frente Progresista en donde siempre cumplimos la palabra y las promesas, gobernando con transparencia y de cara al futuro, no debemos perder la memoria y acordarnos todo lo que logramos en estos últimos 11 años”. A su vez agregó “me pone muy contento ver jóvenes como Dianela y todo su equipo de trabajo, con tantas ganas y tantas fuerzas, a ellos debemos apostar, ellos son el futuro y los vamos a acompañar siempre”.

El valor de los hechos

El candidato a Gobernador Antonio Bonfatti señaló que “el valor de los hechos, no es solo un slogans, es una forma de hacer política, de gobernar, de manejarnos con transparencia y de cara a la gente. Desde que se creó el FPCyS se hizo en base a un plan estratégico de desarrollo que lo vamos cumpliendo y mejorando. Esto sumado a que gobernamos con decencia , no tenemos un solo hecho de corrupción, ni funcionarios procesados, presos, ni requeridos por la justicia, cuando desde el principal partido opositor no pueden decir lo mismo”.

"Debemos cuidar todo lo conseguido”

El Senador Michlig agradeció la presencia del Gobernador y del candidato a sucederlo que “siempre están presentes. Es un honor ser parte de este Frente, de este equipo de trabajo, que tanto hace por la gente y por nuestros pueblos. La elección del 16 de Junio es muy importante porque empezamos a definir el futuro de los próximos años para todos, debemos cuidar todo lo conseguido”. "Hemos construido 11 nuevos hospitales, nuestros empleados públicos tienen paritarias donde pueden discutir no solo salarios sino condiciones de trabajo, tenemos la clausula gatillo y como eso podemos hablar de seguridad y tantas cosas más… hemos titularizado a mas de 40.000 docentes. Se viene ahora la apuesta al trabajo, porque Santa Fe va a volver a diferenciar en el contexto nacional. Ya se envió un proyecto de ley, por parte de nuestro Gobernador, para volver a tener nuestro banco provincial". "Quienes podemos mejorar las condiciones de vida somos los hombre y mujeres del Frente Progresista Cívico y Social. Es el camino que les estamos proponiendo. Personalmente dejo todo por la política, cuando sueño, sueño con política, me junto con amigos y hablo de política, todo lo que hago lo hago por la política", recalcó el Senador.

“Siempre es posible un futuro mejor “

La anfitriona, candidata a Pte. Comunal por Ambrosetti, Dianela Michlig indicó que “tenemos muchos proyectos para Ambrosetti, somos muchos jóvenes, con mucha fuerza y tenemos la capacidad y la convicción para seguir sosteniendo y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, en sintonía con el Senador y el Gobierno de la Provincia que a partir del 10 de diciembre conducirá Antonio Bonfatti. Les digo de corazón que juntos creceremos decididamente y para el bien todos, por eso pedimos el apoyo de todos los vecinos porque siempre es posible un futuro mejor”.

Todo el departamento

Durante el acto se destacó -además de los citados- la presencia de los intendentes de San Cristóbal, Horacio Rigo, y de Suardi, Hugo Boscarol, la candidata a Intendente de Ceres, Alejandra Dupouy, concejales de todas las ciudades del departamento, todos los Presidentes Comunales del FPCyS; candidatos en todos los órdenes; funcionarios de distintos niveles del Gobierno Provincial, entre ellos, Pedro Morini, José Garibay, Pablo Seghezzo; Verónica Geese; Marcelo Airaldo; María Paula Salari -entre otros- además de militantes y vecinos en general.