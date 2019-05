Tostado inauguró obras en el Samco y puso en funcionamiento un tomógrafo

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, este martes puso en funcionamiento un tomógrafo de última generación e inauguró las obras de ampliación de la sala de tomografía y diagnóstico por imágenes del Samco “Alfredo Rosetani” de Tostado, departamento 9 de Julio. La inversión destinada para el equipamiento fue de U$D 262.913,00 mientras que para readecuación del área de diagnóstico demandó una inversión de $ 3.984.702,95.En la oportunidad, Uboldi recordó que “desde el 2008 cada vez que venimos a recorrer este hospital, siempre lo vemos crecer. Es decir, vemos en los hechos lo que significa la garantía de derechos de la que tanto hablamos”.

“Si un equipo, si una comunidad, no nos plantea qué es lo que necesita, conociendo perfectamente cuál es su situación, no se puede llevar adelante todo lo que venimos haciendo. A las transformaciones no la hacen solo las gestiones de turno sino que surgen del diálogo con sus principales beneficiarios. Eso fue lo que ocurrió con el valioso equipo de este hospital, siempre”, añadió.

Del mismo modo, la ministra valoró que “cuando inauguramos obras o ponemos en marcha tecnologías nos sorprendemos por el aparato, por la estructura, pero este equipamiento no serviría de nada sin el recurso humano, que ya lo tenemos y está capacitado para brindar el mejor servicio a los ciudadanos”.

En ese sentido, Uboldi señaló que ya se encuentra en vías de licitación la digitalización de los equipos de imágenes del hospital de Tostado. “Esto disminuirá el impacto ambiental porque no se utilizarán líquidos para el revelado de las placas. También el esfuerzo y la exposición de los técnicos y de las personas que ya no van a tener que circular con las placas de las imágenes en un sobre o en una bolsa”, expresó.

“Además, podremos hacer interconsultas sin tener que trasladar a las personas de un centro de salud a otro con algún experto en la temática. Porque lo que se envía online son las imágenes”.

Posteriormente, la funcionaria provincial destacó que “a pesar del contexto económico nacional adverso que estamos transitando, gracias a la decisión del gobernador Lifschitz seguimos invirtiendo en más y mejor salud, convencidos de que es un derecho y que el Estado debe garantizarla. Y esto lo sostenemos con hechos, con acciones y no con meras palabras”.

De este modo, “junto a las comunidades y los equipos de salud pensamos en la gente y llevamos adelante una gestión por y para la gente”a.

Finalmente, agradeció a autoridades, trabajadores del hospital y al senador Raúl Gramajo “por su compromiso con el departamento 9 de Julio”, y por el apoyo recibido en favor de políticas orientadas a la gente.

OBRAS QUE TRANSFORMAN EL NORTE

Por su parte, el director del Samco de Tostado, Andrés Cagliero, aseguró que “la de hoy es una demostración absoluta de que el norte no está olvidado, como muchas veces se dice”.

Y agregó que “gracias a los equipos y a la gestión del Ministerio de Salud podemos estar inaugurando una obra tan importante, tan útil para cada uno de los ciudadanos de todo el departamento 9 de Julio”.

El nuevo tomógrafo es de última generación y que cuenta con un sistema de tomografía helicoidal computada de 16 multicortes. También, posee una mesa para pacientes de 205 kilogramos de carga máxima y una camilla de 1800 milímetros con un tiempo de rotación de 0,75 segundos.



Por otra parte, se refuncionalizó el área de diagnósticos por imágenes (lugar donde va estar instalado el nuevo equipo), ejecutándose la ampliación de la sala y se realizaron trabajos de electricidad, mampostería, tabiquería, aislaciones, instalaciones sanitarias, pintura, amoblamientos, entre otros.

De la actividad también participaron el intendente local Enrique Mualem; entre otras autoridades provinciales y locales.