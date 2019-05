Pablo Javkin y Antonio Bonfatti firmaron un acuerdo por Rosario

Frente a un público entusiasta, y luego de las palabras del gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, Pablo Javkin remarcó la impronta del Frente Progresista, de “caminar la ciudad, escuchar y llevar las 113 propuestas de gobierno, y ahora firmamos este acuerdo con Antonio Bonfatti para llevar a cabo ocho medidas en la ciudad cuando asuma como intendente”. El acuerdo fue rubricado por Pablo Javkin y Antonio Bonfatti, y también por otros ciudadanos de Rosario, médicos, estudiantes, docentes, investigadores y deportistas, para sellar el compromiso de que se llevarán a cabo todas las medidas dispuestas, “que tienen que ver con la seguridad y el cuidado de los vecinos, con las obras en avenidas, la salud, la ampliación de derechos de jóvenes y niños, que es el sector más vulnerable”, precisó el candidato a intendente Javkin. Javkin precisó que “con este pacto buscamos poner en palabras y en hechos cómo vamos a cuidar a los rosarinos, a ordenar la ciudad, y tener presencia del Estado en la calle garantizando el derecho a transitar la ciudad con libertad. Sé que Antonio conoce a la ciudad de Rosario, y cuando asuma él, no vamos a deber explicarle dónde es importante hacer las obras y las prioridades de la ciudad. Es muy importante tener un gobernador que sepa lo que la ciudad necesita”. El candidato a gobernador Antonio Bonfatti aseguró: "Vamos a defender lo que hemos logrado hasta ahora, vamos a seguir haciendo un abordaje integral de los barrios con el Plan Abre, garantizar la salud y la educación, generar trabajo de calidad apoyando al sector productivo. Ése será el desvelo de nuestro próximo período de gobierno. Insisto en el término ‘continuar’ porque se pueden perder muchos derechos adquiridos". Los ocho ejes sobre los que acordaron para gobernar son: una ciudad integrada, grandes transformaciones urbanas, equipamiento y espacio público, movilidad y conectividad, producción, trabajo e innovación, control y seguridad, convenio de salud pública de mediana y alta complejidad, y gestiones a reclamar al Gobierno Nacional. Bonfatti adelantó que las medidas que se pactaron en este acuerdo fueron planificadas, estudiadas y presupuestadas por equipos de especialistas: "No creemos en recetas mágicas y no vendemos espejitos de colores. Todo lo que prometimos lo hicimos y todo lo que decimos que haremos, lo haremos porque está estudiado. Decían que las megaobras eran maquetas, y ahora son una realidad. Tenemos palabra, los hechos hablan por nosotros". Por su parte el candidato Javkin aseguró: “Nos comprometimos para pensar en grande hacia el futuro con los pies sobre la tierra, hicimos números para que las medidas que pactamos se puedan llevar a cabo y no sean promesas. Soñamos a lo grande como cuando Manuel Belgrano izó la Bandera Nacional por primera vez, lo hizo en Rosario contra la decisión del poder porteño, que querían impedir que tengamos una bandera propia. También soñó a lo grande el intendente Hermes Binner cuando pensó la descentralización y los hospitales”. Aseveró que se trata de “un acuerdo abierto, y a cielo abierto frente a los ciudadanos. Es un pequeño mapa de todo lo que somos, y por eso lo firmamos junto a rosarinos y rosarinas que aseguren que lo cumplamos. Es un acuerdo de qué obras haremos y de cómo las haremos: sin empresas amigas, sin bolsos revoleados en un convento, sin que la corrupción impida que las obras se terminen ni quienes las hagan se enriquezcan”. Recordó que la política nacional atraviesa dos lenguajes “entre los gritos y el marketing, que se parece al mundo del espectáculo”, mientras que la política es otra cosa: “Quizás es menos atractivo, pero el Frente Progresista prefiere el paso sereno y firme, poner las cosas por escrito antes de hacerlas, y cumplir. Dentro del Frente hacemos un trabajo en común, y no hacemos un show cada tanto, sino que discutimos las diferencias y nos ponemos de acuerdo para mejorarle la vida a la gente”. Finalmente el candidato a gobernador Bonfatti recordó: "Repasaba las cosas que se han hecho y que a veces uno como las ve todos los días no se dan cuenta, pero que cuando viene alguien de afuera dice ‘qué hermosa ciudad ¿cómo no la venden más?’. Y enumeró varias de las obras que se ejecutaron en los últimos años: "Avenidas como San Martín, 27 de Febrero, Ovidio Lagos o Rivarola; las obras hidráulicas como el aliviador 3 o el conducto Vera Mujica; el Plan Abre en Grandoli y Gutiérrez, Casiano Casas o barrio Francetti; y las cloacas, que ya están en el 95% de la ciudad". Participaron del acto, la candidata a vicegobernadora, Vicky Tejeda; la intendenta local, Mónica Fein; la candidatas a concejal, Susana Rueda, y María Eugenia Schmuk, y la concejala, Verónica Irizar, además de gran parte de los gabinetes provincial y municipal, legisladores provinciales, y ciudadanos de Rosario.-