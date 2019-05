En la ciudad Santa Fe se sintió fuerte el paro contra el gobierno de Macri

Gremios enrolados en la CGT y en las dos CTA se sumaron a la medida de fuerza nacional con cortes de calle en los ingresos a la ciudad. Algunos comercios abrieron, pero no hubo clientes. Duros cuestionamientos contra “el programa neoliberal dictado por el FMI” . Fuente: Elciudadanoweb.com

En la ciudad de Santa Fe, el paro de este miércoles tuvo acatamiento absoluto en el sector público y dispar en el sector privado, principalmente en el comercio. La administración pública, los tribunales y las escuelas no trabajaron; en los hospitales solo hubo guardias mínimas; no hubo bancos ni transporte público y aunque muchos comercios abrieron sus puertas, casi no hubo clientes.

Las distintas organizaciones gremiales de Santa Fe realizaron una serie de actividades, pero no hubo “acto central”. Sí se organizaron movilizaciones y cortes de calle en distintos puntos neurálgicos de la ciudad: J.J. Paso y Zavalla (ingreso Sur), San Martín y Tucumán (bancos), Boulevard Gálvez y Rivadavia (macrocentro), Perón e Iturraspe (ingreso Oeste) y Gorriti y Blas Parera (ingreso Norte).

Las movilizaciones fueron convocadas por la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) y la CGT Regional Santa Fe, además de diversas organizaciones sociales y sindicales.

Desde el MOS, donde se nuclean los sindicatos más numerosos de la ciudad capital, indicaron que la medida de fuerza responde a “los terribles indicadores sociales y económicos que arroja la economía nacional, fruto de un programa neoliberal dictado por el FMI”. También destacaron que la decisión de la CGT de llamar al quinto paro general contra el gobierno de Mauricio Macri llega luego de insistentes pedidos de las organizaciones de base de todo el país.

Docentes

El acatamiento de la docencia de las escuelas públicas fue total. “Hay motivos que para nosotros son suficientes y valederos para llevar adelante un paro general, que veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo”, manifestó Rodrigo Alonso, secretario adjunto de Amsafe La Capital.

A través de un comunicado, el gremio docente refirió particularmente al reclamo por una “Paritaria Nacional Docente, salarios dignos, nueva Ley de Financiamiento Educativo, Escuelas Seguras: dignas para enseñar y aprender”. Desde Amsafe indicaron que el acatamiento en las aulas fue total.

Alonso argumentó que “para sostener la escuela pública no solamente es necesario que las trabajadoras y trabajadores de la educación tengamos derechos laborales, salariales y previsionales. También es necesario que las alumnas y los alumnos puedan comer todos los días, que sus padres tengan trabajo y una vivienda digna. Por lo tanto entendemos que es necesario modificar las políticas económicas del gobierno nacional y es por eso que llevamos adelante una medida de acción directa”.

“Este es un reclamo que tiene como claro objetivo mejorar la situación que estamos viviendo de hambre, de desocupación, de dependencia económica de los organismos internacionales de crédito. Creemos y esperamos que esta medida de acción origine un cambio en la política del gobierno nacional, que sea a favor de los sectores más desprotegidos, que hemos perdido derechos en estos tres años y medio”, agregó el dirigente docente.