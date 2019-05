Carrió aconsejó votar a Corral y Martínez en Reconquista, aunque reconoció que es muy difícil que ganen

“Es muy difícil, reconocemos con José Corral la dificultad que significa que haya tres fuerzas que ponen todo el dinero de la gente de la provincia de Santa Fe, sobre todo Bonfatti que maneja todos los recursos legales e ilegales, después enfrentamos al PJ en una interna, donde nosotros sabemos que el PJ siempre ha tenido muchos votos en Santa Fe, no he sido nunca amiga del Lole Reutemann, he sido amiga de uno de los gobernadores más honestos que tuvo Santa Fe que yo reivindico que es Jorge Obeid, ha sido compañero de banca conmigo”, dijo en primer término la Diputada Nacional.

Más adelante expresó: Creo que Santa Fe y Reconquista específicamente tienen que votar un proyecto nacional, es decir aquí hay dos candidatos que van a responder a Alberto Fernández, cuyo votos van a ser para el Cristinismo, esta gente que vive de la producción tiene que entender que Bonfatti es Alberto Fernández, yo lo viví cuando era candidata en el 2007, que igual gané, Binner salía y decía que iban a cortar boleta porque había un acuerdo con el Kirchenerismo, incluso había un acuerdo con De Vido, que tenía que ver con el casino, ahora están todos presos. Perotti arregló con Rossi para mantener el poder Kirchnerista en el parlamento, lo que estamos haciendo es casi una revisión, que vamos a hacer, vamos a seguir con este esfuerzo, que ya casi estamos saliendo o vamos a volver atrás, volver atrás es volver a Venezuela”.