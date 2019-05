La CGT no descarta un nuevo paro general

Los líderes sindicales se mostraron satisfechos por el desarrollo del quinto paro general que la Confederación General del Trabajo (CGT) organizó contra el gobierno de Mauricio Macri.

Consultado por Radio 10 acerca de la posibilidad de convocar a una nueva medida de fuerza en los próximos meses Acuña no dudó: "No se descarta nada, todo depende de la actitud de este gobierno. Si entendió lo que hoy le dijo la gente, la gente le dio una respuesta al gobierno acerca de cpomo está haciendo las cosas".

"Y lo que la gente le dijo -siguió Acuña- es que están haciendo todo mal".

Según describió Acuña, el gobierno de Macri "no favorece al que produce, al que trabaja" y advirtió que la crítica situación en la que se encuentra el país no va a cambiar "si no se mejora el poder adquisitivo de los trabajadores".

Acuña pidió además al gobierno que no genere "cortinas de humo como estos 10 puntos de los que hablaban días atrás y que quedaron en la nada"

"Esta CGT tuvo siempre la prudencia necesaria para el diálogo pero nunca hemos encontrado una respuesta a los pedidos e inquietudes para mejorar el destino de los argentinos. Evidentemente este presidente escuchaba a los amigos y acreedores que tenía al lado para seguir haciendo el mismo juego para el mismo sector que hoy debe estar festejando lo bien que le fue", concluyó.

Fuente:MinutoUno