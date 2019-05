Gregoret presentó un proyecto de ley para la creación de la unidad inmobiliaria turística.

El proyecto en cuestión propone la creación de la UIT (Unidad Inmobiliaria Turística) entendiendo por tal a aquella superficie mínima referencial apta exclusivamente para emprendimientos, actividades y/o explotaciones turísticas y/o recreativas-educativas conexas con aquellas, que se desarrollen en el futuro en zonas rurales, ribereñas, anegables, inundables o con riesgo de inundación, y en áreas o reservas naturales protegidas, de dominio público y/o privado, por iniciativa también pública y/o privada, que la autoridad de aplicación fijará para cada una de las zonas y áreas mencionadas en base a las distintas capacidades de uso de los suelos, a las actividades que en ellas puedan desarrollarse y a las posibilidades del entorno ambiental, conforme, en su caso, a las prescripciones de la ley 12175 y a los parámetros técnicos que determine la normativa aplicable.



El legislador a la hora de fundamentar su proyecto sostuvo: “Tiene la pretensión de regularizar en parte todos los emprendimientos de cabañas, que se hacen a la orilla del río, que se hacen en zonas bajas e inundables donde no está permitido construir, esto permitiría lotear con una manera de construcción que no afecte el medio ambiente y que sea del tipo lacustre, a los efectos de que cuando se inunde, después nuevamente cuando esté el río en su cauce normal, se pueda hacer uso y el propietario no pueda realizar ningún reclamo a la provincia en las inundaciones”.