Se entregaron las llaves de 36 viviendas a familias de San Cristóbal 

Durante el emotivo encuentro también se destacó la presencia de los Diputados Provinciales Victoria Tejeda y Edgardo Martino; los concejales Carlos Cattaneo, Marcelo GonĹşalez, Ricardo Gallo, Aloatti y Cristian Barbini; miembros del PEM, el Del. De Educ. Porcel de Peralta, familias beneficiarias, entre otros.

“Semana de grandes logros en San Cristóbal”

“Tuvimos una gran semana, con la coronación de grandes logros para San Cristóbal, con la inauguración de la Casa de la Cultura, la Fiesta de la Confraternidad, la inauguración de la Pista de Atletismo y ahora estás viviendas. Con estas obras solamente el Gobierno Provincial invirtió más de 100 millones de pesos en la ciudad, 50 millones demandaron estas 36 unidades. Seguiremos con nuevos planes en coordinación con el excelente trabajo que realiza el intendente Rigo y todo su equipo, aumentando además las viviendas sociales para los sectores más vulnerables”, señaló el Senador Michlig.

El Vicegobernador destacó que “tenemos el gusto y la satisfacción de estar de inauguración tras inauguración, por estas horas el Gobernador Lifschitz está inaugurando el nuevo hospital de Reconquista, por eso no pudo estar aquí y les traigo sus saludos. Estas viviendas son el resultado de un gran esfuerzo de la provincia y del municipio, ya que no recibimos nada de la nación, pero eso no nos detiene y pensamos en todas las localidades de toda la provincia”.

Cumplir el Sueño de la casa propia

Lucas Crivelli reflejó que “es un día de mucha alegría ya que más familias pueden tener su propio hogar desde donde van a construir sus vidas. En esta gestión llevamos entregadas 2400 viviendas y tenemos 3000 en ejecución, solamente con fondos provinciales y por la decisión del gobierno del FPCyS de dar estas soluciones”.

El Intendente Rigo manifestó “su profundo agradecimiento a los presentes y al Gobierno Provincial, a todas las gestiones del Senador para que esto sea posible”. Recordó que los beneficiarios se habían determinado en el mes de marzo por sorteo público del que participaron 461 familias. Nos interesa seguir avanzando en otros proyectos para seguir brindando más soluciones habitacionales y que muchas otras familias cumplan con el sueño del techo propio”.

Características y distribución de las viviendas

Las mismas están ubicadas en la intersección de las calles Oroño y Sarmiento. Constan de dos dormitorios; con una superficie de entre 55 y 63 metros cuadrados, según el prototipo; y están equipadas con calefones solares para permitir un importante ahorro energético.

Asimismo, en el lugar se ejecutaron obras de infraestructura para proveer de todos los servicios esenciales al nuevo barrio. Estos trabajos incluyeron red eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, desagües cloacales y pluviales, estabilizado granular en calles, veredas, rampas y espacios verdes.

En cuanto a los beneficiados: 22 viviendas se entregaron por el cupo de Demanda General; 7 para el de Fuerzas de Seguridad; 2 para Discapacidad Motriz; 2 para otra Discapacidad; para Antigüedad y 1 para Bomberos Voluntarios.