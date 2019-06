Las libretas de calificaciones en formato digital

La tecnología se ha convertido en un medio de comunicación más, la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación implementa a partir de este trimestre las libretas de calificaciones digitales.

La Coordinadora Pedagógica del Nivel Medio de la Regional IX de Educación Prof. Gabriela Junkers indicó que “El objetivo es tratar de ir en todas las aristas del estado eliminando el papel, y realizar la mayoría de los trámites administrativos desde la virtualidad. Las escuelas se verán beneficiadas en ahorrar el gasto que tenían anualmente de las libretas en cartulinas.

Es un programa que recién se está implementando, por lo tanto, no tiene una aplicación autoritaria, los padres tienen la opción de revisar la libreta y firmarla a través del sistema virtual y si no están interesados en esta metodología pueden seguir haciéndolo. La escuela tiene la obligación de imprimir en una hoja A4 la libreta, si esa familia decide no implementar el sistema virtual”.

“La comunicación entre padres, docentes y directivos se seguirá dando en la escuela en horario escolar” G. Junkers

La Provincia de Santa Fe implementa este sistema por múltiples motivos. “La libreta digital viene a agilizar todo el trámite burocrático que implica recolectar las notas de todos los alumnos al interior de la escuela, y después que el vínculo con el padre sea más eficiente, muchas familias no se acercan a la escuela a retirar las libretas, porque viven lejos o porque trabajan por el motivo que sea. De este modo los tutores y/o padres pueden tener información en relación al proceso de aprendizaje de sus hijos desde la virtualidad. Las familias deberán declarar en un documento que están de acuerdo con este sistema.

El docente cuenta con una autorización en la plataforma para cargar directamente la nota en la libreta, el preceptor dejo de hacer el trabajo de recolección, traspaso y armado de la libreta. “los docentes colocamos en nuestras anotaciones la nota, después llega la planilla colectora y volcamos las notas que tenemos, después el preceptor las volcaba a un libro matriz y de ese libro se pasaba a la libreta, cuatro instancias de copias de un número, demanda tiempo pasar nota por nota cuatro veces” detalló Junkers

Si bien es muy pronto para evaluar el funcionamiento de la reciente implementación, Junkers anticipó que “estamos en el momento más crítico, estamos cerrando el trimestre porque los docentes están con muchas dudas y los padres también, aun no podemos evaluar el resultado. En cuanto a los padres y /o tutores, es una oportunidad para que las familias se vayan agiornando a las nuevas tecnologías”.