"La violencia de género es aquella que afecta a las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres"

En horas de la madrugada de este martes, un hombre mató a su exesposa y luego se quitó la vida, delante de sus hijos de 2 y 9 años.

El hecho ocurrió en una vivienda de Espora al 7000 de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Rocío Catalina Serrano, de 29 años, mientras que el hombre es Alberto Vilella, de 34 años.

Vilella mató a Serrano con una escopeta de un disparo en la nuca y luego terminó con su propia vida, todo delante de los menores. Fueron los vecinos que, al escuchar los disparos, dieron aviso al 911.

El caso es investigado por la fiscal Ana Laura Gioria.

Para hablar al respecto, "Línea Abierta" (FM 101.3) se comunicó con Carina Depaoli, Piscóloga Social, coordinadora del área de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Municipalidad de Santo Tomé, que explicó que estos casos, “nos muestra a las claras, cómo se juegan relaciones de poder, donde quieren dejar bien claro el mandato y el mensaje, y no importa quiénes son los interlocutores, que les quede bien claro el mensaje (a los niños) con los valores no se juega, las mujeres tienen tal orden de propiedad los varones sobre ellas, entonces la mato y como no me queda más nada me pego un tiro”.

Y agregó: “A la situación se la viene visibilizando, poniéndole nombre, el hecho de poder darle marco jurídico, de poder conceptualizar sobre estas situaciones hace que se le empiecen a poner nombre a las cosas, esto no empieza a pasar ahora, ahora lo podemos ver, si nosotros lo miramos desde el mal llamado crimen pasional, no es la primera vez que ocurren estos femicidios delante de niños y niñas y muchas veces matan a esos niños y niñas”.

En los casos en que el femicida se termine quitando la vida, Depaoli reveló que: “es tal el sentido de propiedad privada de ese vínculo que la sensación del femicida es ´esto es todo lo que tengo, porque todo es mío y si mato lo que es mío, no tengo más nada´, después podemos hacer todas las otras lecturas, el nivel de conciencia de lo que está haciendo, sabe que será cadena perpetua, por lo tanto, entre la cárcel y perder la vida, elige perder la vida, pero entendemos que tiene que ver con la propiedad privada”.

En el mismo sentido, la Piscóloga Social añadió: "Cuando nosotros hablamos que la violencia de género es aquella que afecta a las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres y en una relación desigual de poder, no hablamos sólo de femicidio, hablamos de muchas otras que son simbólicas, que parecieran que son menores y son todas las imágenes que alimentan esa percepción de que esto es mío, porque cuando uno habla de ´esto es mío´, habla de cosas, de objetos, y todo aquello que tienda a objetalizar a niñas, niñoa, adolescentes, a las mujeres, terminan generando la confirmación de que la otra no es un sujeto sino algo de mi propiedad".

Respecto a los niños de 2 y 9 años que presenciaron toda la situación, Depaoli explicó que "seguramente estarán acompañados por la Secretaría de la Niñez, como del área Mujer y Diversidad de la municipalidad, claramente es una marca que no se va a ir nunca más, a lo mejor la criatura de dos años, tal vez, tenga menos conciencia de lo que vio".

Para finalizar, la coordinadora del área de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Municipalidad de Santo Tomé, expresó: "Es un momento tremendamente doloroso que tenemos que transformar en acción de cambio y una forma de trabajar es poder hablar, por ejemplo, de poder instalar la Educación Sexual Integral en las escuelas y hablar también de estas desigualdades, hablar de lo no bueno y lo no sano que es cuando uno habla de que ama para siempre y que ese amor es mío. El sentido de propiedad es algo que tenemos que trabajar mucho en nuestros vínculos".

Fuente: Agenciafe