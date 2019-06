Ignacio es el primer joven de Suardi en cambiar su DNI luego de la ley de género

Nació con el nombre de Victoria, pero con 19 años, manifestó que desde chiquito nunca me sentí cómodo siendo mujer, hasta que en noviembre del año pasado me planteé la situación porque está bueno asumirlo y se lo pude contar a mi mamá.

Ella tuvo una mente muy abierta y si bien admitió que le iba a costar, me apoyó incondicionalmente. Lo propio ocurrió con mis hermanos, uno mayor y otro menor. El respaldo de la flia. es fundamental porque muchos jóvenes "trans" incomprendidos hasta terminan suicidándose. La sociedad tiene que abrir la cabeza y ver que más allá del hombre y mujer puede haber otras identidades.

Sobre los trámites para lograr el documento, manifestó que durante un mes estuvimos tramitando la nueva partida y luego de 15 días de ansiedad me llegó el DNI. Ignacio fue un nombre que siempre me gustó, por eso lo elegí.

En la escuela me sentí incómodo por mi identidad, nunca lo expresé, aunque siempre me junté más con los varones. En general no tuve problemas con mis compañeros, nunca me discriminaron, incluso le conté primero a un amigo sobre mi situación que mantuvo el silencio hasta que lo supo mi familia.

Ignacio dije sentirse liberado, me siento YO, porque puedo vivir como quiero. Ahora me iré a Córdoba a estudiar abogacía. Ignacio dejó como mensaje final que aquellos jóvenes que estén en una situación parecida a la mía deben tener coraje y valor para asumirlo, además de una familia que te apoye.

La Ley de Identidad de Género

La Ley de Identidad de Género de Argentina, que lleva el número 26.743, permite que las personas trans (transgéneros) sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado, además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado el 9 de mayo de 2012 es la primera ley de identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, no patologiza las identidades trans.