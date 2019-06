"Mas Terneros" se relanzó para los ganaderos de San Cristóbal

“Estamos acá para poder clarificar al productor”, explicó durante una charla en la Sociedad Rural, Marcial Bugon coodinador del programa. A siete meses del lanzamiento, el Programa Más Terneros del gobierno santafesino el Ministerio de la Producción está reforzando la propuesta y hasta aquí viajó el coordinador del plan, Marcial Bugnon, quien dio una charla informativa junto al concejal (ingeniero Agrónomo, ex asesor de Cambio Rural) Ricardo Gallo. La reunión se produjo en la sede de la Sociedad Rural local y el desinterés se manifestó en la cantidad de asistentes a la reunión, que fueron muy escasos. “La adhesión, en términos relativos, ha sido menor a otros departamentos como General Obligado, 9 de Julio o Vera, donde hemos tenido más adhesiones”, dijo Bugnon en declaraciones a El Departamental, y agregó: “venimos a presentar algunos resultados y cómo lo estamos viendo a futuro”. Acerca de San Cristóbal, “el más ganadero de los departamentos en Santa Fe”, mencionó que cuenta con 1,1 millón de cabezas bovinas, de las cuales 440.000 son vacas de cría. La explicación que el funcionario encontró a la poca repercusión lograda con el Programa se centró en la falta de conocimiento de la herramienta por parte de los productores. “La información a veces circula y se va tergiversando”, dijo, y explicó que muchos ganaderos al momento de hacer consultas creían que había requisitos que no están, como presentar certificados de libre de brucelosis o tuberculosis. “Cuestiones que no se exigen para nada en el Plan; entonces estamos acá para poder clarificar al productor”, explicó. Cómo se implementará el Programa Más Terneros El plan -rememoró- comenzó con la creación de la Secretaría de Ganadería, Lechería y Recursos Naturales, que comanda Roberto Tión, a partir del ingreso de Alicia Ciciliani como titular del Ministerio de la Producción. Y destacó que “sigue estando abierto al aporte de las instituciones” como entidades ruralistas, colegios de profesionales, universidades, entre otros con los que ya se estuvo trabajando. “Nació de lago muy simple como es mejorar la productividad en los rodeos de cría, a partir de un diagnóstico que mostró que cada dos vacas tenemos un ternero en la provincia”. Hasta ahora se trabajó en una primera etapa, denominada “Mas Terneros reproductivo - sanitario” y próximamente se avanzará en una segundo tramo. Frente a un puñado de asistentes, Bugnon que para acceder el establecimiento tiene que ser de cría con al menos un toro y que “hay una escala de pago al profesional que tiene que ver con la cantidad de vacas”. La dinámica establece que los asesores elevan informes al Ministerio, que los evalúa y realiza el pago al técnico. “El receptor de la política es el productor y la herramienta o instrumento es el médico veterinario o corresponsable sanitario que ejecuta el trabajo y eleva los informes y cobra el trabajo”. El programa se basa en asistencia técnica y financiera a los productores a través del pago de asesoramiento veterinarios de acuerdo a un plan de trabajo anual con el objetivo de aumentar la eficiencia productiva de los rodeos de cría mediante la adopción de tecnología y el desarrollo de buenas prácticas ganaderas. El plan de trabajo que debe llevarse adelante incluye evaluar la capacidad reproductiva de los toros previo al servicio e identificar los enfermos, infértiles o de baja aptitud reproductiva para su reemplazo por animales fértiles y de genética superior; mejorar el manejo pre-servicio con el objetivo de aumentar el nivel de preñez de las vacas aplicando vacunas reproductivas y ajustes de manejo según la condición corporal de los vientres; monitorear el estado corporal de los vientres durante el servicio y aplicar las vacunas correspondientes a los terneros nacidos; y realizar el diagnóstico de preñez (tacto) a las vacas y vaquillonas de 1º servicio, ordenar el rodeo y ajustar la carga animal del campo para iniciar un nuevo ciclo productivo.