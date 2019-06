El Frente 4 de Abril volverá a disputar la conducción de AMSAFE Obligado

Desde Frente 4 de Abril volveremos a presentar una lista para disputar la conducción de AMSAFE General Obligado, y para presentar una alternativa provincial a Trabajadores de la Educación, quien conduce nuestro gremio desde hace tres décadas.

En esta oportunidad, proponemos una lista integrada por un grupo de compañeros y compañeras de todos los niveles y modalidades: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Superior, Educación de Adultos, Especial, Intercultural Bilingüe, Ruralidad, Contextos de Encierro, etc., con una característica común: su trabajo cotidiano en el aula, y el deseo de transformar el sindicato en una herramienta de y para los docentes.

La lista para AMSAFE Obligado está encabezada por Matías Ruiz Díaz Yoris como candidato a delegado seccional, acompañado por Valeria Ságer y Silvana Serván como candidatas a adjuntas. Matías es docente de secundaria, y actualmente trabaja en las escuelas 593 de Barrio Pucará de Reconquista, en la 314 de Romang y en el Núcleo Rural Intercultural Bilingüe 1580 de Campo El 94, en Durán. Valeria es de Las Toscas y trabaja en la Escuela Especial 2034 de Villa Ocampo, y Silvana trabaja en la escuelas 2061 para niños sordos e hipoacúsicos de Avellaneda, y como intérprete de lengua de señas en la EEMPA 1020 de Reconquista. A nivel provincial, el Frente 4 de Abril lleva a Guilermo de los Hoyos, docente de media y EEMPA, como candidato para reemplazar a Sonia Alesso.

¿Por qué proponemos una nueva conducción en AMSAFE?

La conducción de AMSAFE, a cargo de Trabajadores de la Educación, sin dudas tiene una gran cuota de responsabilidad en la situación que vivimos cotidianamente los maestros y maestras de la provincia. Desde hace años, tanto la conducción de la Ctera como la de la AMSAFE Provincial –ambas en manos de Sonia Alesso– han tenido una política centrada en la negociación permanente con los gobiernos de turno a espaldas de la base docente y en el vaciamiento de los espacios de participación al interior del gremio.

Mientras tanto, los docentes vemos que el salario no alcanza y que la conducción del sindicato impulsa año a año acuerdos paritarios que no logran cubrir el costo de vida, que representan una pérdida anual continua del poder adquisitivo, y que se nutre de sumas no remunerativas, “en negro”, que han llevado al achatamiento de todas nuestras escalas salariales. Sin ir más lejos, este año nuestro salario aumentó entre un 12 y un 15% mientras que la suma en negro por “material didáctico” lo hizo un 71%. Esto repercute luego en el salario de los jubilados, que año a año logran un incremento salarial menor al de los activos: de continuarse con esta tendencia, la brecha entre el salario de los docentes en actividad y el de los jubilados será cada vez más amplia, dejándose de lado la proporción de 82%.

También la sobrecarga laboral y las malas condiciones de trabajo son marcas generalizadas de nuestra actividad: el resultado es que los docentes cada vez acumulamos más trabajo, presionados por el Ministerio. La tendencia es a que cada año se trabaje más y las condiciones en las escuelas sean más adversas.

Muchos edificios escolares muestran un deterioro realmente alarmante; que pone en riesgo a docentes y alumnos y que condiciona todo el proceso educativo; además, en muchos casos faltan los espacios adecuados para el desarrollo de la tarea pedagógica (aulas, talleres, bibliotecas, espacios para educación física y jornada ampliada, etc.). La violencia social nos aborda permanentemente, cuando llegamos o salimos de la escuela y muchas veces en su interior.

En relación con los contextos de violencia, el reciente asesinato de Vanesa Castillo dejó en evidencia algo que los compañeros y compañeras del Frente 4 de Abril vienen trabajando desde 2011 en el departamento Rosario: la necesidad de un protocolo que permita que, cuando se detecta una situación de vulneración de derechos, el docente o el asistente escolar dé aviso a su superior inmediato; la Dirección de la escuela a su Supervisor/a y a los equipos socioeducativos y que en caso de ser necesario realizar una denuncia, ésta sea realizada por la delegada regional, es decir, la representante de nuestra patronal, el Ministerio de Educación. Esta lucha del Frente 4 de Abril y de la AMSAFE Rosario dio como resultado un protocolo que sólo se aplicaba en la Región VI, hasta que el asesinato de Vanesa llevó a la CD a impulsarlo realmente en le mesa paritaria del 2018 para todas las regionales. Actualmente, desde el Frente 4 de Abril impulsamos la “Ley Vanesa”, una ley que proteja las infancias en situación de vulnerabilidad y que también proteja a los trabajadores y trabajadoras del Estado que intervienen en la denuncia: que tengan la reserva de identidad y que sea absoluta; que permita solicitar traslados en caso de existir amenazas que pongan en riesgo su integridad y su libertad de movimiento, que existan licencias extraordinarias por esa causa que no agoten las licencias ordinarias establecidas por el decreto 4597. Que genere un Estado presente en la protección de sus agentes.

El sistema se agranda con la mayor obligatoriedad pero sin la creación de los cargos necesarios; faltan cargos en nivel inicial, de especialidades en muchas primarias y jardines, de preceptores, secretarios, bibliotecarios y de taller en el nivel medio y de asistentes escolares por todos lados.

Finalmente vale señalar la situación del sector más precarizado de la docencia: los compañeros reemplazantes; ellos sufren el recorte del régimen de licencias, la postergación del pago del salario y las vacaciones, la limitación en el acceso a la obra social, etc.

Nuestra propuesta para AMSAFE Obligado

Desde el Frente 4 de Abril apostamos a fortalecer la organización gremial, desarrollar la información y los debates y construir desde las escuelas las luchas que necesitamos: por salario, infraestructura y mejores condiciones de trabajo, mejoras en las condiciones jubilatorias. También acompañar a los compañeros y compañeras con asesoramiento en temas específicos. Los ejes que orientan nuestro propuesta son

AUTONOMÍA respecto de los gobiernos y sus partidos.

TRANSPARENCIA en la gestión y administración de los aportes de los afiliadxs.

DEMOCRATIZACIÓN de toda la vida gremial: todxs tenemos derecho a saber todo, y a recibir la información en tiempo y forma.

PARTICIPACIÓN, con un gremio que nos escuche, que hable y que nos represente dignamente.

UNIDAD con los demás trabajadores y trabajadoras.

Algunas de nuestras principales propuestas y reivindicaciones

SALARIO. Luchar por un salario equivalente a la canasta familiar con un solo cargo y por el aumento de las asignaciones familiares.

NO AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS en el salario: el salario no es ganancia.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 3029. Por una normativa construida democráticamente, que contemple los derechos de todos los docentes.

MAYOR INVERSIÓN para la construcción y refacción de escuelas. Basta de escuelas pobres en una provincia rica.

JUBILACIÓN A LOS 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD: volver a poner en agenda este objetivo. Defender a Caja de Jubilaciones y el 82% móvil: basta de sumas en negro que no van a los jubilados.

IAPOS. Basta de tarifazos en el IAPOS. No al plus médico ilegal.

CREACIÓN DE TODOS LOS CARGOS Y HORAS CÁTEDRA que el sistema necesita. Basta de sobrecargar a lxs compañerxs en las escuelas.

FORMACIÓN PERMANENTE, gratuita y en servicio para todos los y las docentes. No a la “Cajita Feliz”. Recuperemos los artículos 27 y 29 para formarnos en servicio.

TRANSPORTE. Lucha por el boleto gratuito docente. Discusión integral del transporte en la Ruralidad y para las integradoras.

RURALIDAD. Discusión integral y defensa de las escuelas rurales. Basta de escuelas fumigadas: implementación efectiva del protocolo.

COMITÉS MIXTOS. Pelea por su implementación efectiva.