Perotti con fiscales: "El domingo vamos a cuidar el futuro de todos los santafesinos"  

A menos de una semana de la votación definitiva en la que la provincia elegirá gobernador por los próximos 4 años, Omar Perotti tuvo un encuentro con más de 2500 fiscales en la ciudad de Rosario. Allí destacó que “el domingo no solo vamos a cuidar una elección, no solo vamos a cuidar un voto. El domingo vamos a cuidar mucho más que eso, vamos a cuidar el futuro”.

En una reunión multitudinaria que se realizó en el Club A. Libertad resaltó: “Es un día que ponemos por todos nuestros seres queridos que nos alcanzaron y nos hicieron llegar a este momento. Es un día que ponemos por el futuro de Santa Fe”. “El 16 de junio empezamos a vivir de otra manera. Empezamos a perder el miedo. El 16 empezamos a vivir mejor” señaló el rafaelino. Asimismo, el candidato a gobernador llamó a seguir “hablando con todos, hayan votado lo que hayan votado, golpeando cada puerta”, y pidió hablar “hasta el último minuto para convencerlos de que es posible una Santa Fe distinta. El futuro de Santa Fe no es lo que va a venir, no es lo que va a pasar, es lo que juntos seamos capaces de realizar.” En ese sentido, Perotti remarcó: “El futuro no viene, al futuro hay que ir y al futuro vamos juntos. Por todos y cada uno de los santafesinos que quieren vivir en paz, por todos y cada una de las santafesinas que quieren una política que les dé oportunidades, que les dé trabajo, en definitiva que ponga de pie a esta provincia”. Por último, cerró: “El domingo los santafesinos eligen si quieren el boleto educativo gratuito, si quieren trabajo para nuestros jóvenes, si quieren más seguridad, si quieren recuperar la tranquilidad, si quieren que los abuelos vivan dignamente, si quieren que haya posibilidades de trabajo y más oportunidades para los santafesinos. El domingo eligen si sienten que esta provincia tiene tanto y les está tocando tan poco, si quieren progresar, si quieren producir, si quieren algo diferente”.