Con gol del ceresino Godoy, ganó el Sub 17 en Rusia

No empezó fácil el partido para el conjunto dirigido por Diego Placente, a los 14’ Irán abrió el marcador y obligaba a Argentina a dar vuelta el marcador, para poder confirmar su clasificación como semifinalista. Exequiel Zeballos transformó en gol un penal cometido a Sforza y el partido terminó su primera mitad igualado en un gol. Y el resultado le servía al equipo para clasificar primeros en el Grupo.

Sin embargo Argentina no se conformó y, a través de Matías Godoy, Cristian Medina y Lautaro Cano, estiró la diferencia a tres goles, la cual fue reducida a 4-2 en el último minuto, resultado con que finalizaría el partido. Así, cierra su participación en la fase de grupos con tres victorias, clasificada como líder del Grupo C y espera como rival al segundo mejor clasificado, en partido que se jugará el miércoles.