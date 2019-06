Se presentaron 5 ofertas económicas para la obra del I.S.P Nº 26 de Ceres

Durante el acto desarrollado en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento N° 413, se destacó –además- la presencia de la Directora del ISP Silvina Demichelis, la Coordinadora Pedagógica de la Regional IX Débora Juárez; los concejales Gerardo Balzarini y Nicolás Maza, el Concejal de San Cristóbal Marcelo González, el Director Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Dipai), Gonzalo García, el Director General de Despacho del M.O.P. Dr. Ariel Dotti; los candidatos a concejales Soledad Guirado, Ignacio Lemos, Silvia García, Daniel Barreto y Leandro Nicola; el Senador Suplente Raúl Ramonda, el Representante del Nodo Rafaela Carlos Schurrer, el dirigente Fernando Maletti, representantes de las empresas oferentes, entre otros.

Ofertas recibidas

En la oportunidad se recibieron 5 propuestas económicas, a saber:

- MT S.R.L. por la suma de $ 15.350.000,00

- SONZOGNI CARLOS ALBERTO ISMAEL por la suma de $ 19.978.209,10

- MECALL S.R.L. por la suma de $ 15.631.076,61

- COIRINI S.A. por la suma de $ 15.939.192,26

- ICA S.R.L. por la suma de $ 16.044.235,02

“Un Gobierno presente, que cumple la palabra”

El Senador Michlig luego de agradecer a los presentes y a las autoridades de la provincia en cabeza del Gobernador Lifschitz y el Vicegobernador Fascendini, reconoció “el trabajo del Ministro Morini y todo su equipo de trabajo, a Marcelo González, cuando estaba frente a la Regional de Educación y al ex concejal Fernando Maletti, porque siempre estuvieron insistiendo con esta obra, al igual que todos los directivos y a Alejandra Dupouy que me acompañó en muchísimas gestiones para llegar a este momento”.

“Esta obra tiene un presupuesto de $16.000.000, es alrededor del 40%, del total de $40.000.000 que va invertir el Gobierno Provincial para 280 jóvenes que concurren al ISP N° 26 y todos los que a futuro se eduquen en el mismo. Es un política de estado del Gobierno del Frente Progresista que todos los Institutos Superiores del Profesorado tengan su propia casa. Esto tiene que ver con un Gobierno presente que cumple con la palabra”, indicó el Senador.

“Lo que más nos iguala es la educación”

El ministro Morini, luego de trasladar el saludo del Gobernador, sostuvo “que me viene a la memoria la obra de aquel visionario como fue Sarmiento, invirtiendo en maestro, en escuelas y educando. Nosotros podemos decir que en esta última década no solo que invertimos en nuestros docentes, sino también que se han creado 250 escuelas secundarias (muchas rurales) y se han construido 100 edificios escolares, con 20 nuevos institutos terciarios en toda la Provincia. No hay dudas que lo que más nos iguala es la educación y para eso nosotros estamos comprometidos de lleno, por eso tenemos una calidad educativa reconocida a nivel internacional”.

A su vez el Ministro acotó que “el Gobernador nos ha dado instrucciones para que ni bien se cumpla con los plazos de esta primera etapa, rápidamente se avance con la segunda etapa”.

Alejandra Dupouy expresó que “estamos muy contentos, hoy estamos viendo como en poco tiempo se materializa el esfuerzo de tantas gestiones, principalmente del Senador, con este importantísimo paso licitatorio para avanzar con esta obra que permitirá a toda la comunidad educativa de IPS 26 contar con el edificio propio”.

Características de la Obra

El predio (comprendido entre las calles Lavalle al norte, Av. Leandro N. Alem al este y Bvd. Bernardo de Irigoyen al sur) será en parte demolido y en parte refuncionalizando para albergar el nuevo edificio del ISP N° 26.

"Este Instituto, en una primera etapa, la que hoy estamos licitando, comienza con una demolición parcial del edificio del ex SAMCO Ceres, para poder ampliar y generar nuevos espacios", manifestó el arquitecto García.

“Hoy se licita la estructura de hormigón armado, una estructura de una forma independiente, que soportará 5 sectores de aulas, y se ampliará la capacidad de alumnos. Esto posibilitará tener turnos de 135 concurrentes por vez, tanto a la mañana como a la tarde y en un futuro por la noche”, agregó.

“El sueño de tener nuestro edificio propio”

La Directora del ISP Silvina Demichelis expresó que "hoy es un día muy emotivo y feliz y creo que es la sensación y sentimiento de todos los que formamos el ISP N° 26 en este momento”.

El Instituto tiene 34 años de vida y a lo largo de estos años fue cosechando demandas y ofreciendo nuevas posibilidades de formación, de educación superior pública y gratuita.

La posibilidad de tener nuestro edificio propio no solo implica ampliar la oferta educativa sino también garantizar nuevas propuestas culturales y sociales. Somos la única institución pública - gratuita en Ceres y la zona” reflejó.