Dupouy "Vamos en busca de lo que cada ceresino merece"

Este domingo, una de las grandes contiendas electorales estará en Ceres. Mansilla por el oficialismo de Busquets, Dupouy la candidata del Senador Michlig. Las PASO marcaron el triunfo de la ex presidenta comunal de La Rubia, pero de cara a las generales ambos hicieron una buena y fuerte campaña, y este domingo sabremos en quién confiará la gente de Ceres los destinos de los próximos 4 años.

Alejandra, en su última entrevista previa a la contienda electoral, aseguró que "llegamos a la recta final de la campaña, ya no hay vuelta atrás y hemos vivido de todo, lo que cada uno se pueda imaginar, anécdotas, momentos de tristeza, emociones a flor de piel. Indudablemente hoy podemos decir que, como equipo, estamos más fortalecidos que cuando empezamos, por todo lo que caminamos juntos. Cada campaña es una experiencia y no hay triunfo posible sin la construcción de un gran grupo humano. Ese fue nuestro punto de partida y por eso hoy estamos acá trabajando, con grandes posibilidades de ser quienes gobernemos la ciudad a partir del 10 de Diciembre".

En lo personal, cuenta Dupouy, "pasé por todos los estados de ánimo que una persona pueda pasar, pero siempre me sentí acompañada y empujada hacia adelante por un equipo que no para, créanme que no para. Mis seres queridos fueron un pilar fundamental en este desafío, familia y amigos unidos para caminar conmigo. Pero nunca esperé recibir tanto, pero tanto cariño de los vecinos y vecinas. Sinceramente fueron enormes las muestras de cariño que recibí permanentemente al recorrer cada barrio e institución, charlé con miles de ceresinos y ceresinas, de las edades y estratos sociales que se imaginen, y muchos demostraron su apoyo incondicional a este proyecto".

"Si de algo me di cuenta en cada recorrida por los barrios es que los vecinos saben, y muy bien, que merecen una calidad de vida mucho mejor que la que tienen hoy en día. Cada ceresino sabe perfectamente que se merece una ciudad mejor, un barrio más ordenado y digno en donde vivir y convivir. No vengo a ofrecer nada extraordinario, vengo a ofrecer lo que todo gobierno municipal debe tener: Sensibilidad y Compromiso en su gestión y accionar diario", expresó la candidata del Frente Progresista.

Sobre cuáles fueron sus principales aprendizajes, Alejandra remarcó que "sensibilidad para comprender las necesidades y las exigencias de cada vecino, sensibilidad para lograr esa empatía necesaria que nos sacará del individualismo y nos llevará a la solución de los problemas colectivamente, entre todos. No existen las recetas mágicas ni las soluciones caídas del cielo, es necesario y prudente sentarnos todos, cada actor de esta sociedad, sea del partido político que sea, a dialogar y proponer, a discutir la ciudad que queremos dejarles a nuestros niños. Sensibilidad para entrar en conciencia de que los jóvenes son una voz fundamental de esta sociedad, que ellos conocen mejor que nadie su realidad porque la viven todos los días. Sensibilidad para entender que sus ideas son tan o más importantes que la de los adultos, que conocer y permitirles participar en la planificación de la ciudad que ellos quieren es imprescindible. Sensibilidad para hacer de este Ceres, una ciudad más inclusiva, donde las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal sean aseguradas por el Estado, donde nadie quede excluido ni desamparado. Sensibilidad para comprender que todos somos importantes para la construcción de una ciudadanía justa", y sobre lo que ella puede asegurar si llega a ser la máxima autoridad de Ceres, indicó: "Compromiso para escuchar a todos los actores, para asegurarles la participación en la toma de las decisiones estructurales. Compromiso para trabajar día y noche de manera seria y transparente en pos de lograr cumplir con los intereses colectivos. Compromiso para gestionar permanentemente ante el gobierno de la Provincia y de la Nación, todo aquello necesario para cimentar nuestro crecimiento como ciudad. Compromiso para atender la coyuntura, sin perder la mirada fija y segura al horizonte que hará grande a esta ciudad".

En su mensaje final, libre de expresión, disparó; "Sabemos lo que valemos, sabemos que valemos muchísimo, sabemos que somos la esperanza del norte santafesino, sabemos que tenemos grandes talentos, sabemos que si le aseguramos las condiciones necesarias a nuestros jóvenes, volverán de las grandes ciudades a las que fueron a estudiar. Sabemos que tenemos una matriz productiva que diversificar, sabemos que hace falta mucho trabajo, pero también sabemos que tenemos las ganas y el compromiso necesario para salir adelante. Por esto es que vamos en busca de lo que merecemos, merecemos vivir mejor y el próximo domingo 16 de junio abriremos las puertas hacia esa ciudad que hace años venimos anhelando. Vamos a caminar juntos esta última semana y vamos a asegurarnos que nuestros votos lleguen hasta las urnas acompañando al gran equipo del Frente Progresista".