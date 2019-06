Perotti: "Vamos a congelar las tarifas eléctricas"

Durante la recorrida, que comenzó en el Centro Cultural Oveja Negra, afirmó: "No hay más margen para seguir aumentado las tarifas y los impuestos. Vamos a congelar las tarifas eléctricas para ir después a un sistema de tarifas diferenciadas por sectores y por regiones”.

La jornada continuó en el playón polideportivo del barrio, donde Perotti y Bielsa dialogaron con vecinos. "Tenemos sectores a los que hay que cuidar porque generan empleo, porque su matriz energética requiere altos consumos, pero también tenemos regiones de la provincia donde es central que nosotros desarrollemos empleo, que acompañemos a emprendedores, que acompañemos a quienes quieren generar mano de obra. E incentivarlos para que se radiquen en esos lugares ampliando sus posibilidades de trabajadores. Eso requiere una política energética diferente", añadió.

La propuesta de Perotti busca segmentar con "una tarifa social para las familias", pero que al mismo tiempo permita "resguardar desde los servicios electrointensivos a aquellos que tienen un lugar importante en la cadena de valor. Y que también sea la herramienta para potenciar una región" a través de "un diferencial en el costo de la energía". Asimismo, la iniciativa prevé un esquema específico para el sector científico-tecnológico con una tarifa de estímulo que le permita desplegar su actividad.

Previamente, Perotti visitó la ciudad de Venado Tuerto, donde recorrió la planta de la fábrica de motos y amortiguadores Corven. Allí se refirió a la situación del mercado interno y la suba de los costos energéticos. Allí, recordó que "cerraron más de 3000 pymes, en buena parte por el costo de la energía".

Y remarcó que "desde 2008, cuando comienza a gobernar el Socialismo, a la actualidad, la tarifa de luz aumentó 3000%". Y completó: "No tuvieron la dimensión de saber que había pymes, pequeños comercios, carnicerías, panaderías, despensas, que tuvieron que cerrar porque no pudieron hacer frente al costo de la luz, que superó largamente el valor de un alquiler".

En consonancia, Perotti destacó: "Lamentablemente cuando la tarifa pierde relación con el aumento de sueldo, cuando pierde relación en base a las posibilidades de venta que tiene un negocio ya deja de tener estado de sensatez".

Por ello, el rafaelino indicó que "la provincia tiene que poner todas sus herramientas a disposición para generar un alivio" y que "la Empresa Provincial de la Energía es una herramienta de los santafesinos que tiene que seguir siendo de los santafesinos". Y enfatizó: "La EPE en momentos duros tiene que estar dándole a las familias y a los pequeños comercios un respiro. Tarifas diferenciales. No hay otra alternativa y lo vamos a hacer".

Por otro lado, Perotti dijo que "anticiparse también es gobernar y con el tema tarifario no hubo anticipación". En ese sentido, lamentó no haber tenido el acompañamiento del gobierno provincial a la iniciativa que presentó hace tres años en el Congreso Nacional para que se genere un programa de promoción con tarifas diferenciales para las pymes. "En estos tres años podríamos haber adecuado el programa tarifario para no generar el empuje de muchos trabajadores a su casa, de muchos cierres de pequeños y medianos comercios. Lo ven ustedes, esto se ve en las calles, esto se ve en toda la provincia", completó.