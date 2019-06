Ya se vive en Reconquista la Feria de las Carreras “Viví tu Elección 2020”

Este evento anual se realiza con el objetivo de que todos aquellos interesados en la oferta educativa (formal y no formal) de nuestra ciudad conozcan las opciones que Reconquista, polo educativo del norte santafesino, les brinda.

Con un auditorio colmado de estudiantes y autoridades de instituciones educativas, dieron el presente el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos; el Senador Nacional Omar Perotti; el Presidente del Honorable Concejo Municipal Francisco Sellarés; el Intendente de Malabrigo, Amado Zorzón; y Secretarios del Gabinete Municipal, entre otros.

Reconquista polo de formación superior

En su discurso, la Secretaria de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Reconquista, Lic. Cecilia Ghio, agradeció a “los estudiantes, directivos y representantes de la comunidad educativa, partícipes indispensables de la construcción este espacio”.

Ghio expresó “que Reconquista sea un polo de formación superior en el Norte de la Provincia de Santa Fe, es importante porque permite atraer jóvenes de Reconquista y localidades de la región, que eligen esta ciudad para formarse y hacer su aporte al bien común” y añadió que “el hecho de que puedan formarse en Reconquista, de la mano de sus profesores, abre la puerta al desarrollo de una actitud responsable, una actitud con conciencia histórica y territorial en favor de la ciudad que queremos, merecemos y soñamos”.

Para finalizar, la Secretaria de Cultura y Deportes manifestó que “este Gobierno Municipal continuará trabajando para fortalecer la formación en todos sus aspectos, a través de este espacio y de la Feria del Libro Gente del Agua, del Programa de Becas Estudiantiles, de las viandas universitaria y la puesta a disposición de más y mejores oportunidades para construir una región en la que hombres y mujeres puedan vivir sus elecciones y puedan consolidar sus capacidades”.

Instituciones educativas que participan

Centro de Formación Profesional N°3, Centro de Perfeccionamiento Docente Deportivo N°7.231, Escuela Superior de Comercio N° 43, Escuela Superior de Enfermería, Fuerza Aérea Argentina – Relaciones Públicas III Brigada Aérea, Instituto de Capacitación en Ingresos Universitarios “Luis Pasteur”, Instituto de Computación Integral Reconquista, Instituto Emprender más, Instituto Gastronómico de las Américas y Escuela Universitaria de la Hospitalidad FASTA, Instituto Privado de Enseñanza de Mecánica Dental “Santa Cruz”, Instituto Superior de Formación Docente en Artes N° 5074 “Gral. Manuel Belgrano”, Instituto Superior de Profesorado N° 4 “Ángel Cárcano”, Instituto Superior Particular Incorporado N° 9191 “Juan XXIII”, Instituto Superior Particular Incorporado N° 4013 “Padre Joaquín Bonaldo”, Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9204 «Centro Formación de Monitores» (I.CA.M.), Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad Kennedy- Instituto Centro Integral de Estudios y Capacitación, Universidad Empresarial Siglo 21, Universidad Nacional del Litoral. Centro Universitario Reconquista- Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Reconquista.

Número artístico

Previo al desenlace de cintas, los integrantes de las carreras de danza contemporánea del Instituto Superior de Formación Docente en Arte N°5074 ofrecieron a los presentes un número artístico. Esta institución tuvo además palabras alusivas en el marco de su 75º aniversario.