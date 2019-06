Detuvieron a un profesor de Vera por coacciones contra su expareja

El profesor José Ramón Domínguez fue aprehendido a las 14:30 en su domicilio de Vera por violar las restricciones de acercamiento a su expareja, María Liliana Suárez.

Domínguez ya estaba imputado y ahora, por pedido del abogado defensor de la mujer, el Dr. Sixto González, el fiscal Martín Gauna Chapero decidió hacer efectiva la detención.

Es que María Liliana Suárez, divorciada y de 37 años, domiciliada en Rosario 1479 de Vera, denunció hace 20 días atrás ante sede policial que su exmarido volvió a molestarla.

Luego de eso el acoso cesó y la denunciante pensó que «al fin me voy a poder hacer mi vida tranquila, pero resulta que hoy a la mañana me despierto y encuentro en mi teléfono celular un mensaje de texto de un número de Vera al que no tengo registrado».

En el mensaje que le cayó a las 6:53, y al que tuvo acceso InfoVera, María Liliana leyó: «No estás entendiendo. Levantá la denuncia. Me dan el nene a mí. Vos hacé tu vida y no molesto más. Si no sabés que los accidentes suceden. Si no me dan el nene ligan los dos. Te queda poco tiempo. Pensalo Hilario».

«No dice en el mensaje que es José pero yo tengo la certeza de que es él porque las únicas denuncias que yo radiqué fueron en su contra por todo lo que sufrí durante la convivencia», relató.

Atribulada por la situación que le toca padecer, dijo que se acercó a hacer la denuncia «ya que tengo miedo por mí y por mi hijo que tengo en común con él. Siento mucho temor, es una tortura vivir así».

«Fue un año y medio que estuve viviendo de esta manera, salgo a la calle con miedo, me voy a trabajar con miedo, dejo a mi hijo en el colegio con miedo, vivo así; yo quiero que esto se termine realmente no sé qué es capaz de hacer José», expresó, clamando ayuda.

Contó que estuvo durante 12 años junto a José Ramón Domínguez y «luego de 4 años de convivencia nos casamos, y tuvimos 8 años casados hasta que en diciembre de 2017 me separé y me fui de la casa por violencia familiar. Luego gestioné una medida de distancia y los problemas continuaron porque él violaba las restricciones».

Y valoró la labor profesional de su abogado «quien no dudó en reclamar la detención de mi exmarido para que mi hijo y yo podamos vivir en paz».

Imputativa

Mañana jueves tendrá lugar la audiencia imputativa para Domínguez en la OGJ de Vera, donde el Dr. González pedirá que sea imputado por los delitos de desobediencias reiteradas y coacciones agravadas.

Normalmente, para este tipo de casos, la justicia resuelve dictar prisión preventiva de entre 30 a 45 días para el encauzado. El jueves tambien se realizará la audiencia de medida cautelar.

Fuente: InfoVera