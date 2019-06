Luciano Parola la apuesta fuerte del PJ en San Guillermo

Luciano Parola, candidato a concejal, es docente de escuelas secundarias y terciarias. Si bien estuvo vinculado a los diferentes equipos técnicos dela actual Intendente Daniel Martina, fue a principio de este año donde decide participar formalmente y decidió vincularse.

Parola asegura que desde su equipo se plantearon nuevos temas para incluir en agenda.

«Lo que nosotros hemos planteado nuevos temas para la agenda, de abrir los ojos entre todos sobre situaciones que pueden venir, abocarnos todos juntos a pensar la ciudad que viene, ponernos firmes en la planificación de una ciudad más moderna, más productiva y que genere valor agregado.El gran desafío que enfrenta San Guillermo es dotar de oportunidades a los más jóvenes para que no se vayan o regresen. Agregar tecnología innovación, producción a una ciudad que ha crecido mucho desde el punto de vista demográfico, pero no en la misma proporción en la creación de oportunidades de trabajo.

Nuestras propuestas van en el mismo sentido, proponemos un trabajo conjunto con los centros de estudio de la región, sobre todo vinculadas a carreras modernas. Fomentar la creación de nuevos empresarios y estimular el espíritu emprendedor en nuestra localidad.

Planteamos la creación de una escuela de oficios para darle oportunidades a todos aquellos que no pudieron estudiar y hoy necesitan insertarse al mercado laboral, para finalmente unificar en una oficina municipal la oferta y la demanda de trabajo» detalló Parola

«Si hay trabajo hay equidad social» L. Parola

Parola acompaña a Luisina Giovannini como candidata a Senador y a Omar Perotti como candidato a Gobernador dentro del frente Juntos.

«San Guillermo es una ciudad pujante y ese es el gran talento que tiene, dotarlo de nuevas alternativas que se incorpore a las que ya tiene. Tenemos que fomentar el desarrollo agropecuario que es un pujante en esta zona. Es el momento preciso para tocar todos los frentes porque es una ciudad de casi 10.000 habitantes y no puede depender todo de un mismo sector, tiene que acompañar al sector agropecuario, profundizar la producción láctea que tanto diversifica la economía» detalló el candidato.

Luciano Parola se prepara para que en caso ser elegido concejal poder dedicar tiempo a la función. «Ya he comenzado una Maestría en Desarrollo Territorial para hacerme de la mayor herramienta posible. Innovación y creatividad en las propuestas que viene.Si me toca ser concejal voy a aportar mucha pasión y compromiso. Pienso interiorizarme con otras experiencias. Una visión compartida y trabajo fuerte en equipo, donde en los diferentes temas trabajemos en forma conjunta. Voy a apostar por la unificación y no detenernos en discusiones inútiles, que distraen, porque perdemos tiempo y no nos preparamos para lo que viene. Desde el Concejo se puede aportar mucho y trabajar coordinadamente con el ejecutivo, debatir cuando sea necesario, discutiendo ideas pero acordando en lo que San Guillermo necesita de cara al futuro. Esperemos que los resultados nos acompañen, es importante que al Concejo llegue gente comprometida con capacidad de recepción y con ganas de dar lo mejor, el concejo debe nutrirse de personas capaces y preparadas» finalizó.