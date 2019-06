Luciano Parola y una elección histórica para "JUNTOS" en la ciudad de San Guillermo

El flamante concejal obtuvo 2705 votos y aumentó casi 600 votos de los conquistados en las «Paso» (2150). Además, sumó casi 1400 votos más de los obtenidos en el 2017 por Gustavo Bagnasco.

Inclusive, superó los votos que había conseguido Daniel Martina (2582) que lo habían consagrado como primer intendente en el 2017. Parola sumó 123 votos más.

El nuevo concejal, en su cuenta personal de facebook publicó: «Muchísimas gracias a todos por el fuerte apoyo que recibimos en el día domingo. Les aseguro que trabajaremos incansablemente para que los sanguillerminos nos vinculemos siempre en forma positiva y podamos llevar adelante el sueño de una ciudad que pueda crecer y desarrollarse en paz y entre todos.

Romina López perdió votos

pero conservó su banca

Más allá de haber perdido 1091 votos en relación a las elecciones generales del 2017, donde había sumado 2335 y «Cambiemos» había logrado conquistar 3 bancas en el concejo. También perdió 13 votos teniendo en cuenta las «Paso» (1257 contra 1244).

A pesar de estos números, la actual Presidenta del Concejo pudo conservar su banca y será la única mujer que integrará el concejo en el 2020.

El Frente Progresista no tendrá representación en el concejo en el 2020

El candidato del «Socialismo» Martín Paredes no pudo mejorar en relación a las paso e inclusive perdió 22 votos: 962 contra 984. A su vez, perdió un gran caudal de votos a los obtenidos por Pablo Doro en el 2017, donde había sumado 1351 votos, es decir 389 votos menos.

Otro dato que no es menor y comparando los votos conseguidos por Paredes en el 2017 cuando se presentó como candidato a Intendente. En aquella oportunidad, obtuvo 2170 votos y en esta elección perdió 962 votos.

Estos números le impedirán al Frente Progresista tener presencia en el Concejo Municipal desde el 2020.