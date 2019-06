Rotary reconoció a una joven ganadora de un concurso fotográfico

Abigail tiene 16 años y concurre a la escuela Nº 474 «Tambor de Tacuarí», junto a su familia y sus amigas estuvo en Rotary recibiendo un cuadro y compartido la hermosa fotografía que tomó con su cámara y con la cual encantó al jurado.

Dicho concurso comenzó en el mes diciembre del pasado año y, meses después, se conocieron las fotografías seleccionadas y que obtuvieron mención de honor.

«Estaba aburrida en el verano y mi amigo Alejandro me dijo que participara, entonces, me prestó la cámara de fotos y empecé a practicar, porque sólo sacaba fotos con mi celular. A mí me gustan mucho los paisajes, me gusta el atardecer y la pasión que tengo por volar», combinando todo eso, Abigail logró captar una espectacular fotografía desde el avión de su papá.

«Un día estaba volando con mi papa y un amigo de él, estaba el atardecer, yo iba atrás y saqué la foto. Me gustaron muchas, consulté opiniones con mi papa y mi papa y les gustó una en especial, las demás también eran lindas. Cuando me enteré que gané estaba contenta, me estaba por ir a dormir y me llegó un mail, salté, grité y rápido le conté a mi mamá. Por ser la primera experiencia me gustó», relató la joven sancristobalense sobre su participación en el concurso y el feliz resultado final.

Por otro lado, en ese mismo acto, la comisión directiva de Rotary Club recibió la visita de cuatro profesionales de la salud provenientes de clubes rotarios de San Justo y Estados Unidos. Allí compartieron e intercambiaron ideas, proyectos y saberes acerca de determinados temas, debido a que estuvieron realizando una charla sobre «Neuroplasticidad, nuevo paradigma de la ciencia y el deporte» en el Liceo Municipal. Las disertantes fueron la Dra. Joyce Shaffer, la Dra. Carina Zalazar, la Dra. Liliana Alberto y la Dra. Hortensia Frías.

El encuentro fue grato y muy cálido, al finalizar toso compartieron una rica cena en el club.

Concurso Mural Rotary Club 2019

Entre las actividades que se contaron y se llevaron a cabo, Rotary Club de San Cristóbal realizó el lanzamiento de la primera edición de un interesante concurso, en el que puede participar toda la comunidad.

La propuesta es integrar lo que es Rotary con la ciudad y convocar a todos los artistas o no artistas a trasladar su arte al club. La idea principal es poder embellecer las paredes exteriores de la institución con colores, frases y dibujos.

«Invitamos a todos los artistas, los que se inician o los que son profesionales a traer su arte al club. Se nos ocurrió embellecer nuestro club, como es hoy en día un arte contemporáneo, con el arte mural. Proponemos en el tapial del frente poder plasmar el arte que la gente quiera presentar, pueden de manera individual o grupal presentar sus bocetos, se seleccionarán tres, a dos se le entregarán medallas de honor y el otro será el ganador. Después, podrán pintar el dibujo con los materiales que nosotros le vamos a proveer», contó Paula Hernández, integrante de Rotary.

La consigna para participar es: representar palabras como solidaridad, trabajo, equidad, compromiso y comunión en el dibujo, es decir, valores que Rotary entrega a la sociedad.

Hay tiempo de participar hasta el 30 de septiembre y unos días después estarán los resultados finales. Se pueden consultar las bases y condiciones en la sede de la institución en Cochabamba 1144 de lunes a viernes por la mañana o en la página de Facebook Rotary San Cristóbal.