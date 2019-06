Giovannini: "yo estoy muy conmovida con la elección y con lo que hemos logrado dentro del departamento"

Recorrió el departamento llevando adelante su «Proyecto San Cristóbal» y con un trabajo minucioso logró seducir con las propuestas a gran parte del electorado.

Pasadas las elecciones, Giovannini comentó que «Yo estoy muy conmovida con la elección con lo que hemos logrado dentro del departamento, teniendo en cuenta las diferencias del otro lado. Hemos logrado una alternativa que se trató de expresar en el boca a boca y que es posible llevar una propuesta y una alternativa adelante cuando no hay estructuras, armado y recursos. La gente que nos ha seguido ha visto y ha puesto en la legitimidad de su voto a quienes tenemos como objetivo una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la región».

«Me encuentro muy orgullosa y conmovida con lo que se ha logrado» L. Giovannini

Giovannini comenzó meses antes de las PASO a realizar un camino con sus compañeros en cada una de las localidades. Hablar con los vecinos, armar equipos y nutrirse de todas las inquietudes y reclamos. «Me encuentro muy orgullosa y conmovida con lo que se ha logrado, hay que ser consciente que nosotros no teníamos armado en todas las localidades del departamento, eran muy escasas las localidades que hemos podido formar con referentes y un montón de factores, creo que se ha reflejado el compromiso, las ganas, la lucha y las ganas de entender de qué se trata una campaña, muchas veces falta estructura y muchas cosas necesarias para hacer frente y aquí no le hemos temido a eso» detalló Giovannini.

El actual Senador Felipe Michlig anunció en su discurso en el cierre de campaña que este será su último periodo como Senador. Al respecto Giovannini aseguro que «Más allá de las decisiones que pueda llegar a tomar el senador en cuanto a su proyección, nosotros siempre lo hemos dicho, estamos aquí para construir para empezar a formar una base, se sumaron muchos jóvenes y nos conmueve las ganas de participar. Siempre lo dije: este era un desafío muy grande, nosotros estábamos construyendo. Armar la base y seguir fortaleciéndonos, no bajamos los brazos, se viene una meta que seguiremos levantando porque si bien no se cumplió en el corto plazo lo será a largo plazo».

La victoria de Omar Perotti

Giovannini indicó que «Nos va a permitir tener buenas herramientas para trabajar, para organizar y organizarnos. Creo que Omar necesitará gente dentro de la región, nosotros creemos necesario establecer un diagnóstico para saber dónde estamos parados y cuál es la proyección que tiene nuestra región para concretar el trabajo que tanto se necesita, con trabajo se solucionarán muchos de los problemas que hoy tenemos los santafesinos.

Por otra parte, Giovannini aseguró que seguirá trabajando por la gente «felicito a la candidata que ganó en Ceres. En esta primera instancia electoral uno se pone la camiseta por su partido, pero después todos queremos el mismo objetivo que es trabajar por la gente, que la próxima Intendente pueda dar honor a ese cumplimiento, la ciudad de Ceres la ha puesto en un lugar privilegiado y le deseamos que pueda hacer lo mejor, porque la gente está en el medio y no tiene que estar dividida por cuestiones partidarias. A partir de que finaliza la elección el trabajo tiene que ser por y para la gente y en ese sentido desearle lo mejor»

«La sociedad necesita de consensos para salir adelante» L. Giovannini

Finalmente, Luisina Giovannini agradeció nuevamente. «Quiero saludar a todos los que nos apoyaron, a los medios de comunicación, somos un nuevo equipo, que ha formado una base, que tiene ganas de seguir trabajando y tiene toda la pujanza y la convicción de transformar este norte y de generar trabajo para todos, principalmente para nuestra juventud, asi que muchas gracias a cada familia que nos ha acompañado y a la que no, ya estaremos hablando, es muy lindo escuchar otras ideas y de ahí establecer consensos y tener la unidad que necesitamos y no una sociedad dividida».