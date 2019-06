Con la presencia estelar de Gillespi, el Under Funk Jazz Club volvió a sonar

El evento contó con la participación de músicos muy talentosos y con reconocimiento a nivel nacional. Sin dudas, el resultado fue excelente y superó las expectativas de sus organizadores. El lugar elegido para la noche a puro jazz fue Afrodita Disco, en donde el público disfrutó de la música, la comida y las degustaciones de bebidas.

En cada edición, Under Funk es un espectáculo que se disfruta en familia y con amigos, porque la propuesta es atractiva, sobre todo, con la participación de grandes artistas. En esta oportunidad, estuvo el DJ Bruno Trédici poniéndole ritmo a la noche, la joven Alba Rodríguez con acrobacia en tela, el artista plástico Pablo Affore con una intervención de arte y la banda residente Dr. Ha! que brindó un show espectacular y fue muy aplaudido por todos.

La frutilla del postre fue la presentación de Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespi, junto a su banda integrada por músicos de primer nivel que lo acompañaron de manera magnifica y cada uno tuvo su lugar para lucirse. Gillespi se portó de una manera muy generosa al querer que cada uno de los músicos se destaque, con humor y monólogos de por medio, e invitó a Nicolás Argañaras, organizador del evento y saxofonista de Dr. Ha! a que se sume a la banda en un tema y toque con ellos. El resultado fue espectacular y todos quedaron muy conformes con la presentación.

Gillespi se tomó unos minutos para dialogar con el semanario sobre la música, sus experiencias personales y su carrera como artista multifacético que tanto lo identifica. Desde muy joven comenzó a incursionar en el mundo de la música, trabaja en radio, televisión y escribió cuatro libros hasta el momento, pero, su lugar preferido es sobre el escenario haciendo lo que tanto lo apasiona.

En esta primera vez que visitó la ciudad San Cristóbal eso se notó, las ganas de tocar estuvieron intactas desde el minuto uno y logró que eso se traslade al público que se divirtió con sus chistes y que disfrutó su show.

Los músicos que lo acompañaron fueron el gran Carlos «Patán» Vidal en piano, Rafael Franceschelli en bajo, Sebastián Peycere en batería y Alejandro Chiabrando en saxo. Más que una banda de música, una banda de amigos.

«Vinimos con la banda completa, son maestros y amigos, y con los chicos de Dr. Ha! que son muy combatibles con nosotros y nuestra música. Esta pasión por el jazz comenzó con la elección de la trompeta como instrumento, naturalmente los instrumentos tienen su propia vida y su propia historia, con un bandoneón vas al tango, la trompeta me hizo meter en el mundo del jazz, aunque yo soy roquero, me gusta el rock y participé mucho en el rock argentino con artistas y bandas muy buenas. Al ser contemporáneo y tocar con bandas emergentes de los años ‘80, tuve la suerte de trascender en esa generación, de que muchos sean mis amigos y tocar un instrumento que nadie tocaba. Ahí fue el inicio y la posibilidad de meterme con grupos que ya tenían otros instrumentos», comentó Gillespi.

Siempre con su trompeta como parte de él, Marcelo estuvo tocando junto a bandas como Sumo, Divididos, Soda Stereo, Las Pelotas, Los Piojos, Los Ratones Paranoicos y artistas como Charly García, Javier Malosetti y Luis Salinas, entre muchos otros.

«Con la música es donde me siento más cómodo y es mi lugar por una cuestión de historia, desde chico me gustaba la música, ver grupos, comprar discos. Empecé tocando la guitarra criolla y eléctrica, mi ADN es musical, pero, disfruto de hacer radio, hace muchos años estoy con Alejandro Dolina haciendo ‘La venganza será terrible’, nos divertimos mucho y es un disfrute eso, aprendí mucho de la profesión con Adolfo Castelo que era un capo y aprendo con mis amigos en el día a día. Por ejemplo, hay épocas que me gusta sentarme en la compu y escribir, incluso ahora me compré una máquina de escribir usada y me re copé», dijo Gillespi y continuó contando que disfruta en distinta medida de todas las cosas y lo que no le gusta simplemente no lo hace, «también, trabajo en TyC Sports con Gonzalo Bonadeo colaborando con cosas de humor, soy autodidacta, aprendo sobre la marcha, porque uno absorbe desde la enseñanza de tus viejos y amigos».

Si bien el jazz es un género «antipopular» como lo describe Gillespi, él se ganó un merecido lugar en ese mundo haciendo lo que lo apasiona.