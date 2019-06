La polémica por la Tasa por hectárea y el descargo de Roque Ferreyra

Roque Ferreyra, presidente comunal de Hanqueros, que con 132.000 hectáreas es el mayor distrito del departamento San Cristóbal, se defendió de las críticas vertidas por productores agropecuarios que sugirieron un mal uso de la tasa por hectárea que cobran para el mantenimiento de caminos las administraciones locales.

Tras un encuentro en la Sociedad Rural de San Cristóbal, donde referentes rurales dijeron sentirse «desprotegidos» ante la inacción de los gobiernos comunales y la falta de transparencia para conocer el destino de los fondos que aportan para sostener la red terciaria de caminos (de tierra), Ferreyra (UCR-FPCyS) dijo que comprende el reclamo pero pidió que todos vean la parte de responsabilidad que les toca en el problema.

«Porque pareciera que nosotros, los presidente comunales, somos los ineficientes y la verdad que con los recursos que tenemos, con la tasa por hectárea, muchas veces no alcanza para cubrir todas las funciones que nos competen» dijo, y sumó salud, educación, asistencia social a la tarea caminera.

Con 10 años de gobierno comunal, el funcionario explicó a Radio EME que la alta morosidad en el pago de la tasa es un problema para su gestión. «Hay quienes pagan en término pero otro dejan pasar uno o dos años, entonces ese es un gran problema», dijo, y estimó que alrededor del 60% se mantiene al día. «El resto tenés que esperarlo, si no es por sequía o inundación; y la verdad que la comuna también tiene proveedores o empleados como un productor», indicó en referencia los compromisos económicos a los que tiene que hacer frente.

Además, agregó que los morosos va sumando deuda y luego solicitan descuentos o que no se cobren intereses o piden quita de capital. «No podés premiar al que no paga, porque quien paga es el hijo de la pavota», evaluó. Y puso de ejemplo que así como un productor no puede cobrar a plazo sin interés, la comuna tampoco. «Tenemos un plan de trabajo, un presupuesto en base a la tasa por hectárea», remarcó.

En relación a esto, Ferreyra mencionó que compró un tractor 0Km y una motoniveladora de arrastre. «Nos equipamos para atender esa situación y tenemos las cuotas que pagar; si no somos eficiente en el uso de recursos quedamos en un desequilibrio financiero que nos llevaría no solo a desatender los caminos sino a las otras cuestiones».

Huanqueros cobra 1,5 litro de gasoil por hectárea al año, dividido en 6 cuotas (bimestrales). Y no sólo va a mantener caminos, sino a otras necesidades. Al respecto Ferreyra desmintió que la tasa deba ser exclusiva para arreglar caminos. «No es así, es una tasa general y la comuna la tiene para atender a distintas necesidades y prestar distintos servicios». Incluso mencionó que la ley lo habilita a gastos generales. Las otras fuentes de recaudación son la tasa urbana y coparticipaciones de la provincia y la Nación.

En este momento, indicó que se existen «gravísimos problemas en la zona del Saladillo» y que por tal motivo hace 12 o 15 días que trabajan conjuntamente con personal de la Zona 2 de Vialidad «para dar paso en la ruta provincial 13; la situación es muy grave». Hace dos semanas -recordó- llovieron en la zona 240mm y debieron «terraplenar» alcantarillas cortadas; luego cayó otra lluvia de 200/230mm y todo ese trabajo se lo llevó el agua «y quedó en la nada».

En la reunión de San Cristóbal, el viernes pasado, la provincia propuso formar comités de cuenca, opción que los productores resisten. Ferreyra comentó que hubo uno en su zona, que abarcaba también a Esteban Rams (departamento 9 de Julio) y Las Avispas, pero se disolvió «al no querer pagar» (los productores). Mientras en el Oeste los comité de cuenca siguen funcionando «y volcando agua hacia el Este», por lo que ese también «se nos complica también a nosotros no sólo por el agua caída en la zona sino la que llega desde el Oeste».