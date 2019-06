Mundial femenino: Por primera Argentina se juega el pase a octavos ante Escocia

Argentina está a 90 minutos de seguir haciendo historia. Aunque genere un poco de rechazo la frase, no deja de ser cierta. Tiene ante Escocia, este miércoles desde las 16, la posibilidad de clasificar por primera vez en su corta historia a octavos de final de la Copa del Mundo. Ni más, n menos.

El clima es distendido, en las prácticas y en las charlas diarias. Los ojos se iluminan cuando hablan de la selección. Se ríen, toman mates, bailan, juegan, entrenan, pasean por París (sólo una vez y tres horas). El ambiente es distinto. Tal vez porque ya no están los nervios del debut, tal vez porque están tranquilas de que vienen haciendo las cosas bien.

Hay una especie de clima ansioso, pero es positivo: “Queremos salir a ganar”, dicen las jugadoras. Y el DT las escuchó. Después de los planteos defensivos con los que Argentina se paró ante Japón e Inglaterra, sobrevuela la idea de que el partido de esta tarde va a ser distinto. Sobrevuela, porque Carlos Borrello, siempre pícaro en sus respuestas no confirmó las once titulares, pero sí que el combinado nacional va a salir al Parque de los Príncipes a comerse la cancha.

“Las falencias se equilibran con la pasión, el carácter y la rebeldía”, dijo este martes en conferencia de prensa. Esas tres características que hicieron que el combinado nacional esté hoy con posibilidades de clasificar.

“Queremos entrar en la historia”, se escucha y se repite. Pero Argentina la historia ya la escribió. Y no sólo cuando igualó en el debut con Japón, tercero en el ranking Fifa, 0-0. Lo hizo antes.

“El que dice que festejamos los empates en modo despectivo es porque no sabe nada”, dijo Belén Potassa, la santafesina que recientemente fue anunciada como refuerzo del Albacete de España. Y tiene razón. La selección, que no llegó como favorita, tuvo que sortear todo tipo de obstáculos, propios y ajenos, para llegar a donde está. El empate con Japón se festejó como un triunfo porque las jugadoras llegaban a Francia con mucha desventaja en referencia a las otras selecciones. Porque llegaba con muy poco apoyo y siendo amateur. Con una lucha por la profesionalización, que comenzó a ganarse hace apenas unos meses (y que todavía falta). A todas las jugadoras en algún momento de sus vidas les dijeron que no iban a poder. Con todas esas contras llegó el combinado nacional que hoy está más fuerte que nunca. Y no sólo por los resultados conseguidos y por la posibilidad de clasificar a la próxima instancia, sino por lo que generó en los argentinos que desconocían que existía una selección de fútbol femenino. Detractores siempre va a haber, de eso no hay dudas. Pero muchos hoy tienen que mirar para otro lado, o agachar la cabeza. Porque las 23 jugadoras que están en suelo francés, y todas las que no fueron convocadas pero formaron parte del ciclo mundialista, le mostraron a un país entero que se puede soñar, y que con la lucha las cosas, tarde o temprano, se consiguen. Y si se trata de seguir soñando, porque no con un triunfo ante Escocia. Con un fútbol femenino profesional y federal. Con un aeropuerto repleto esperando a las pibas que lucharon contra viento y marea para cumplir sus sueños. Pero que esa escena no sea dentro un par de días, porque significaría que hoy Argentina logre el boleto a octavos. A seguir haciendo historia. Vamos las pibas!

El respeto por el rival

Escocia tiene en Francia su primera experiencia mundialista, y en lo que va del torneo no pudo sumar. En el debut fue derrota 2-1 ante Inglaterra, y ante Japón repitió el resultado. Las escocesas conocen el juego europeo, pero el sudamericano no. Por eso, en las fechas Fifa organizaron partidos amistosos con Chile y Brasil. El partido con el elenco chileno terminó igualado 1-1 y ante Brasil (clasificado ya a octavos de final de la Copa del Mundo) fue triunfo 1-0. Una de las jugadoras a tener en la mira es Claire Emslie, quien entró a la historia del fútbol en su país por ser la autora del primer gol mundialista.

¿Qué pasa si avanza?

De ganar el partido de este miércoles en el Parque de los Príncipes, la selección puede terminar en la segunda posición del grupo D. De ser así, en la próxima instancia se mediría con Holanda o Canadá. Si empata, depende de que se dé el mismo resultado en los partidos de mañana entre Chile-Tailandia y Camerún-Nueva Zelanda. De darse, podría clasificar como una de las cuatro mejores terceras y medirse con Francia o Alemania.



