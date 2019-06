25º aniversario del Jardín de Infantes "Clelio Pedro Villaverde"

Esta institución que tiene una amplia trayectoria, nació a raíz de ciertas inquietudes de algunos docentes, directivos y padres que pertenecían a la escuela Bernardino Rivadavia Nº 408. Debido a la necesidad de independizar el jardín de infantes de la escuela se realizaron gestiones hasta que se logró. La Subsecretaria de Educación de la provincia trabajó en la creación del jardín sobre las bases de las secciones preescolares existentes en la escuela para independizarlo. Es así que el 5 de agosto de 1994 el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó la independencia bajo el Nº 189.

Meses después, precisamente el 3 de noviembre de ese año, la Dirección de Educación Regional autorizó mediante una disposición que el jardín lleve el nombre del prestigio docente Clelio Pedro Villaverde, con el objetivo de respetar y revalorizar a las personalidades de la localidad.

Clelio Pedro Villaverde fue un docente, directivo y escritor muy reconocido a nivel provincial que llevó a cabo importantes acciones educativas. Como escritor y narrador creó grandes obras literarias, escribió literatura infantil y obras de teatro.

«La comunidad educativa se está preparando, todo el equipo docente y no docente estamos muy entusiasmados, invitamos a toda la comunidad a que se sume, a docentes, directivos y convocamos a ex alumnos para que se acerquen y sea un momento de recordar, disfrutar y encontrarnos. Este evento es importantísimo por la trayectoria educativa que viene desplegando el jardín desde hace mucho tiempo», explicó la Directora Rosana Vilches.

En el marco por los 25 años, en el jardín de infantes se desarrollaron diversas actividades que los docentes quisieron contar y compartir con la sociedad.

En primer lugar, en el acto de inicio del ciclo lectivo 2019 se hizo alusión a los 25 años, también, en el acto por la conmemoración del 25 de Mayo participó toda la comunidad. Además, los niños con sus docentes realizaron una bicicleteada por el Día de los Jardines y por el Día de la Bandera habrá una actividad de folklore y venta de tortas fritas en la plaza Rivadavia con los pequeños, los docentes, los ex alumnos y las familias.

«Se está trabajando con la identidad del jardín para que los alumnos conozcan a Clelio Villaverde y su literatura. Convocamos a su hermana María del Carmen que va a venir a visitarnos y a compartir una actividad con nuestros alumnos. Respecto a nuestro proyecto de cine, vamos a exponer el trabajo en un congreso en Sunchales el 3 de agosto y del 5 al 9 se va a colocar una placa y una ofrenda florar en el cementerio», describió la Vicedirectora Vilma Villar.

El primer gran festejo por los 25 años de la institución será el día lunes 5 de agosto frente al jardín de infantes, se cortará la calle y los niños cantarán el feliz cumpleaños.

Por otro lado, el día sábado 24 de agosto se llevará a cabo el segundo gran festejo con un acto oficial y una cena aniversario en el Club Rivadavia a las 21 horas. Ya están en venta las tarjetas con un valor de $500 para los mayores y $270 para los menores que incluyen entrada, plato principal, postre y trasnoche y se pueden reservar en la institución ubicada en calle Laprida 910.