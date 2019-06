Bandera: A un sancristobalense le robaron joyas valuadas en 500 mil pesos

Ángel Eusebio Cotrone tiene domicilio en San Cristóbal, Santa Fe. Cotrone llegó de viaje el jueves por la mañana y se dirigió hacia Fortin Inca y luego, en horas del mediodía, hasta Bandera con la intención de comercializar joyas en oro y plata. Precisamente en ésta última ciudad se percató que le faltaba un bolso con joyas valuadas en 500 mil pesos. El comerciante regresó a Fortín Inca y recorrió los lugares donde estuvo pero el bolso con las joyas no aparecieron. Así fue que se decidió a radicar una denuncia en la Seccional 21 en donde expresó " desconozco si me olvidé en algún lugar o si personas desconocidas me habrían sustraído del interior del automóvil".