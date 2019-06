Dupouy dijo que espera una transición ordenada y tranquila 

“Estamos felices y sentimos una responsabilidad enorme por la tarea de conducir los destinos de la ciudad de Ceres a partir del 10 de diciembre, afirmó Alejandra Dupouy

Esperábamos esta victoria, la gente todos los días nos trasladaba el apoyo, no sabíamos bien cuál iba a ser el porcentaje de votos, porque luchábamos contra una estructura de 16 años de Gobierno y nunca es fácil ganarle al oficialismo. El resultado fue casi de 500 votos de diferencia en la categoría Intendente, y para nosotros es un gran éxito.

Con respecto a la transición de Gobierno, Dupouy, dijo que esperamos que sea de manera ordenada, tranquila, todavía no he tenido comunicación con el actual intendente, sí quiero agradecerle las felicitaciones que son de público conocimiento que ha trasladado al Frente Progresista. Nosotros vamos a darles el tiempo que necesiten para poder ordenarse, no es fácil aceptar la derrota después de tantos años de gobierno, y esperaremos que nos convoquen.

Trabajaremos en la conformación del gabinete político, técnico, profesional, nos tomaremos el tiempo necesario para construir un gran grupo y cumplir con todo lo que hemos trazado en los ejes de campaña.

Si hay algo en particular que me caracteriza, es la gestión, soy una persona que me gusta mucho gestionar, también tengo el respaldo del Senador que es un gran gestor, no nos detendremos en nada. Voy a golpear las puertas de Provincia y de Nación para poder bajar las obras necesarias.

Lo primero que llevaré adelante en mi mandato es declarar la emergencia vial y habitacional, lo vinimos transmitiendo durante toda la campaña, en cada casa y con cada vecino, y es lo primero que voy a impulsar. Necesitamos sin dudas, mejorar la transitabilidad de las calles de nuestra ciudad, poder darles respuestas a los productores agropecuarios e incentivar muy fuertemente el tema habitacional”

Dupouy pidió que paren las obras que no tengan supervisión técnica y que usen el dinero para dejar las cuentas en orden

“Yo les pediría que hagan un alto en todo lo que es ejecución de obra, que, si no tienen una planificación y una conducción técnica, es mejor que ese dinero se lo puedan ahorrar. Nosotros esperamos que el Municipio pueda dejar sus cuentas ordenadas.

Sabemos que el municipio está atravesando un momento crítico, con una administración desordenada y que traten de pagar a los proveedores, la deuda a Sitram y de la misma manera cumplan con la recomposición salarial a los empleados.

Nosotros esperamos una transición tranquila, pero esperamos que el municipio pueda ser responsable de dejar las cuentas en orden”