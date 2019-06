Hospital de San Cristóbal: Ciclo de charlas informativas

El hospital de la ciudad de San Cristóbal lleva adelante un proceso de reordenamiento y reestructuración poniendo mayor atención en los pacientes más frágiles, los pacientes críticos, los que llegan con una verdadera urgencia.

Para llevar adelante la reestructuración los Directores del hospital, doctores Ibañez y Obatta pusieron en funcionamiento el denominado TRIAGE, un método que clasifica a los pacientes según su nivel y tipo de urgencia además del tiempo específico de espera. “Hemos detectado que gran parte de las consultas se podían resolver en el centro de salud, como por ejemplo: control de niños sanos, renovación de anticonceptivos orales. Debemos clasificar esa inmediatez. No siempre es todo ya, muchas veces son pacientes ambulatorios. Estamos en un proceso donde la pata más importante es la educación, por lo tanto nos llevará años. La mayoría de la personas, cuando algo nos pasa pensamos que es urgente porque justamente nos duele y sin embargo no siempre es así. Cuando nos detenemos a ver qué es una situación urgente no todos los pacientes se encuadran. Casi el 75% de los pacientes que llegan a la guardia son pacientes ambulatorias que pueden turnarse en los consultorios” detalló Ibañez

“Es indispensable que nosotros reestructuremos el funcionamiento ahora que somos único efector porque tenemos que brindar prestaciones homogéneas a una población heterogénea” Dr. Gonzalo Ibañez

La reestructuración que comenzó con la llegada de Ibañez y Obatta a la dirección del hospital, establece transmitir conocimientos e información para prevenir. “Empezamos por cardiología porque surge del trabajo diario, me formé en la Clínica de Nefrología, hace mucho tiempo que queríamos realizar una charla y finalmente coincidieron las agendas y se llevó adelante la charla. Es mucho lo que nosotros podemos aportar en el terreno de la prevención cardiovascular, es una disciplina frustrante porque el éxito de nuestra atención siempre queda con cierta invisibilidad para el paciente: que no se dé un infarto, un infarto o una arritmia entonces es como festejar una atajada” detalló Ibañez.

“La inclusión de diferentes charlas persigue como único objetivo la educación y la capacitación de la comunidad” Dr. Gonzalo Ibañez

El ciclo de charlas abiertas a la comunidad comenzó con la presencia del Dr. Víctor Moles, Dra. Guillermina Bevilacqua, Dra. María Sol Molinas y Dr. Gonzalo Ibañez . Los temas para esta primera presentación fueron: Introducción a la prevención cardiovascular, Cuidados del sistema cardiovascular, Niveles de atención en salud y -Escuchar al corazón.