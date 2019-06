Independiente se repuso rápido y venció a su par de Ataliva

El gol de Moschen le da la posibilidad al conjunto sangre y luto de comandar las acciones en la Norte, si bien es prematuro porque recién van dos fechas, se sabe que en estos torneos cortos con torneos de rachas y hay que saber aprovecharlas. Por su parte Humberto se reencontró con un triunfo después de mucho tiempo. Agustín Bussinello y Mariano Penz le dieron los tres puntos ante Vila.

Deportivo Bella Italia (Tomás Belinde en dos oportunidades) dio cuentas de Tiro Federal de Moisés Ville (Velásquez –p-) por 2 a 1, un Tiro que no encuentra respuestas, que si bien no le falta mucho en el juego, o que siempre pierde por la mínima, está alicaído y sin rumbo.

Por último, Independiente de San Cristóbal con goles de Cristian Videla y Cretón de penal venció a Independiente de Ataliva (Axel Portianka) por 2 a 1, reponiéndose de la derrota en Vila del pasado jueves cuando inició el torneo. Los de Querini quieren ser animadores nuevamente, pero están obligados a no dejar más puntos en el camino, este domingo viajan a Moisés Ville, una buena prueba para saber dónde están parados.

Las posiciones

Sportivo Roca 6 puntos; Bella Italia 4; Moreno, Argentino (V), Argentino (H) e Independiente (SC) 3; Independiente (A) 1; Deportivo Aldao y Tiro Federal 0.

Próxima fecha (3ª)

Tiro Federal vs. Independiente (SC); Independiente (A) vs. Argentino (H); Argentino (V) vs. Moreno y Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao. Libre: Deportivo Bella Italia.