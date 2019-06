Alesso: “La tarea es seguir peleando contra el ajuste”

Sus palabras tienen proyección nacional y convocan a la docencia a seguir dándole batalla a la desinversión educativa, a defender la educación pública y las reivindicaciones propias del sector. En charla con El Eslabón, adelanta que esos ejes serán mantenidos ante el nuevo ejecutivo provincial que tendrá a Omar Perotti como gobernador desde diciembre próximo.

Con casi el 70 por ciento de los votos, el Frente Trabajadorxs de la Educación se impuso en las elecciones de Amsafé –fueron el miércoles 19–, un frente liderado por tres mujeres: Sonia Alesso, como secretaria general, y Adriana Monteverde y Patricia Hernández, como adjuntas. Poco más de 45 mil afiliadas y afiliados pudieron sufragar en las 1.239 mesas habilitadas en toda la provincia. Un proceso electoral caracterizado por la alta participación docente, donde la lista de Alesso ganó 15 de los 19 departamentos santafesinos. Los cuatro restantes –Belgrano, General López, Caseros y Rosario– continúan representados por la oposición. En Rosario, el Frente 4 de Abril se impuso con 3.001 votos (sobre 2.481 de Trabajadorxs de la Educación).

Alesso destaca que el amplio triunfo obtenido por el frente que lidera consolida el movimiento sindical en todo el territorio provincial: “Es la consolidación de un modelo sindical que tiene que ver con la defensa de la educación pública, de nuestro salario, de la jubilación, la estabilidad laboral, y que ratifica un modelo de lucha en contra del ajuste educativo”

Lo mismo hicieron notar dirigentes de la Ctera que viajaron especialmente para acompañar el proceso electoral y “saludar la victoria que fortalece la historia de lucha” de la confederación del magisterio. Estaban Roberto Baradel, Eduardo López, Laura Torres, Cecilia Martínez, Silvia Almazán, entre otros. “Ctera es un gran colectivo con historia, con una gran fortaleza de lucha y unidad”, reconoció Alesso sobre el gesto de sus compañeras y compañeros, y de los diferentes sindicatos que acercaron su saludo. Más cuando en pocos días –el 24 de junio– la Amsafé cumplirá 91 años de su fundación.

– La pelea contra el ajuste está unida a las elecciones nacionales de octubre. ¿Qué hacer hasta entonces?

– Es importante fortalecer la unidad del campo popular, de todos los que peleamos contra el ajuste y estuvimos en la calle desde el primer día. Antes de que asumiera Macri, nosotros dijimos en una solicitada lo que iba a hacer si era elegido como presidente: ajustar en educación, la baja de la inversión educativa, el ataque a la escuela pública, el intento de hacer una reforma laboral y previsional, el pago a los Fondos Buitres y el endeudamiento con el FMI. Cada cosa sucedió. Y nos encontró en la calle. El primer paro nacional de una confederación a Macri lo hizo la Ctera. Como sucedió en los 90, resistimos el ajuste, pero además defendemos la inversión educativa porque las políticas del macrismo significan el desfinanciamiento, el ajuste a la educación pública, el ataque a los institutos superiores, a la escuela secundaria y a la primera infancia. Estuvimos en la calle siempre, defendiendo cada uno de nuestros derechos. La tarea en el sindicato, más social y educativa, es seguir peleando en la calle contra el ajuste.

– ¿Qué significaría un segundo mandato de Macri?

– Hace muy poco Macri lo dijo en una reunión con empresarios: tiene que acelerar el compromiso que asumió ante el FMI. Un nuevo mandato significa acelerar la reforma laboral y la reforma previsional. Y no tengo dudas de que será así. Si se impone en las nacionales, irá por todo: la policía de mano dura y el gatillo fácil; el ataque a los derechos humanos, a la escuela y la salud públicas, a la protección social. Por eso nuestro compromiso de seguir peleando.

– En diciembre asume la provincia un nuevo gobierno, con Omar Perotti al frente ¿Se reunieron con él? ¿Qué planteo tiene Amsafé para el nuevo mandatario?

– No tuvimos charla con Omar Perotti ya elegido gobernador. Sí, mantuvimos un encuentro con él y Antonio Bonfatti cuando eran candidatos, en el marco de una reunión con el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) que se hizo en Rosario en Luz y Fuerza, junto a unos 40 dirigentes. La agenda que llevamos habla del trabajo, la educación, la salud pública, la defensa de la Caja de Jubilaciones, de la paritaria docente; la pobreza; la defensa de la ESI (educación sexual integral). Esa es nuestra agenda. En eso hay una unidad muy importante para defender los puestos de trabajo, decirle no a la flexibilización laboral, a cualquier intento de modificar nuestro régimen laboral, decir que vamos a seguir defendiendo la educación y salud pública, que nos preocupan la pobreza y la desocupación en la ciudad y la provincia. Y eso nos tiene que preocupar no solo a los docentes sino a todos los trabajadores y trabajadoras. Respecto de lo más específico de Amsafé, el planteo pasa por la defensa de la paritaria, de la estabilidad laboral, de la salud, de la defensa de los derechos humanos, de la ESI, del ambiente (contra los agrotóxicos, la fumigación); por el transporte gratuito, la ruralidad y el salario como cuestiones centrales de nuestra lucha. Tenemos un pliego reivindicativo que votamos en asamblea. Antes de fin de mes vamos a estar discutiendo la política de Amsafé para el próximo año porque habrá asamblea de memoria y balance, donde también se vota la política gremial. Ahí se dará la ratificación de esta lucha relacionada con nuestros ejes sindicales fundamentales.

– ¿Qué significa en lo personal que el Frente que encabezaste ganara en la provincia por un amplio margen?

Es un porcentaje muy alto y significa un gran compromiso de llevar adelante cada una de las cosas que propusimos en la campaña. Es la ratificación de un rumbo que siempre ligado con la defensa irrestricta de nuestros derechos; también significa entender que se trata de una lucha que no se da en soledad ni aislada sino con el pueblo, con las y los trabajadores organizados, y nosotros la hemos dado con fuerza en la CTA, en el Movimiento Obrero Santafesino (MOS), en el Movimiento Sindical Rosario (MSR) y en cada intersindical de los departamentos, siempre en defensa de las y los trabajadores.