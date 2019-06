18 años del “templo”, Afrodita celebró un nuevo aniversario

Desde hace dieciocho años es el boliche bailable más elegido de la zona, además de San Cristóbal, todos los fines de semana llegan chicos de localidades vecinas como Humberto, Ataliva, Moises Ville, Arrufó, San Guillermo, Villa Trinidad, Ambrosetti, Hersilia, Elisa, Rafaela y Ceres, entre otras. El boliche pone a disposición colectivos y tiene tarjeteros que trabajan en toda la zona promocionándolo y escuchando las distintas recomendaciones.

Es algo histórico lo que lograron los propietarios y todo el equipo de trabajo de Afrodita para continuar vigentes durante tanto tiempo, renovarse y ofrecer una fiesta diferente cada sábado. Como ellos dicen, en cada aniversario van por 365 días más.

Desde que abrieron las puertas el 16 de junio del 2001, fueron dieciocho años ininterrumpidos de Afrodita en la ciudad, un lugar en donde la gente se divierte, baila y disfruta muchísimo con sus amigos. En tantos años, miles de historias, anécdotas, amores, reencuentros, festejos, personalidades famosas y bandas muy conocidas pasaron por allí.

Tanto Sergio Arbizú como Miguel Taramelli, los propietarios del boliche, cuando soñaron con “el templo” no pensaron que llegarían a los dieciocho años.

“Esto se gestó como una sucesión de lo que fue el Bar La Rosa que teníamos en San Cristóbal. Cuando uno empieza en este rubro no piensa que va a durar tantos años, a medida que van pasando los años uno va tomado conciencia y la misma gente lo dice. Ya pasaron dos generaciones, me pasa que mi hijo Felipe no había nacido cuando arrancamos y ahora ya empezó a salir. Además, en todo este tiempo fueron cambiando muchas cosas como la forma de hacer las fiestas o la música y hay que ir amoldándose a los cambios y a lo que requieren los clientes”, contó Sergio.

Si bien la fecha aniversario es el 16 de junio, ese sábado el boliche no pudo abrir por la veda electoral, pero, sí lo hizo el domingo con un gran show en vivo de Sergio Torres, donde estuvo sumamente repleto de gente y con muchas ganas de salir a la pista a bailar. Este sábado 22 de junio continuó el festejo a lo grande y con temperaturas elevadas en un invierno atípico que copó de energías positivas a todos los presentes. Esa noche hubo un brindis temprano junto a todo el staff actual y junto a quienes formaron parte en estos años. Además, hubo catering, DJs en vivo, cotillón, cabina de fotos y pantalla LED.

“Queríamos hacer una fiesta de cumpleaños con la gente de acá y con todos los que vienen de afuera, creemos que el 50% es gente de San Cristóbal y 50% gente de otros lugares. Nos queda agradecer a todos los que fueron parte del boliche estos dieciocho años y por el gran aguante”, agregó en la entrevista Sergio.

Uno de los grandes protagonistas de las noches de Afrodita es Marcelo García, conocido por todos como el “gallego”, quien es el encargado de la animación y de hacer que la disco explote. Desde el primer día es parte del boliche y siempre está predispuesto para todas las ideas que surgen según las fiestas o fechas especiales.

“Con Chechu y Miguel somos amigos desde hace muchos años, cuando me tiraron la propuesta de hacer la animación yo estaba haciendo un programa de radio, primero fue una sorpresa y de entrada les dije que no, después lo mastique y les dije que sí. En esa época no se usaba mucho la animación, en La Rosa hacíamos algo pero era una cosa muy tranquila y el primer año de Afrodita también fue tranquilo, animaba desde la cabina, al segundo año decidimos salir de la cabina y no paramos”, contó el “gallego”.