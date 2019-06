Christian Suanes es el nuevo Presidente Comunal de Capivara

En el caso de la comuna de Capivara, los candidatos que se enfrentaron en las elecciones generales del 16 de junio fueron Jorge Díaz, actual Presidente Comunal y candidato del Partido Justicialista, y el candidato Christian Suanes representando al Frente Progresista Cívico y Social.

Lo asombroso del resultado fue que tras el recuento de votos, se declaró un empate, 109 votos obtuvieron cada uno. De esta manera, según como está establecido, se debió definir por bolillero.

Por eso, el día 21 de junio ambos candidatos debieron viajar a la ciudad de Santa Fe para estar presente en el sorteo por bolillero y quien sacaba el número más elevado ganaba. Todo dependía de la suerte y el azar en una situación que genera muchos nervios sin dudas.

Primero, fue el turno de Jorge Días que sacó el número cuatro, después fue el turno de Christian Suanes que sacó el número cinco. De esta manera tan simple y clara, Suanes se consagró como nuevo Presidente Comunal de Capivara y asumirá el cargo el día 10 de diciembre de este año.

“Veníamos de sufrir en las elecciones porque se trabajó mucho, el sorteo era para cualquiera y tuvimos la suerte de triunfar. Cuando él sacó su número sabía que tenía chances, dieron un par de vueltas el bolillero y se dio justo el cinco para ganar. Sentí un frio porque es un momento jodido y no reaccioné, después me di cuenta que habíamos ganado”, contó Suanes acerca de las sensaciones que vivió durante la situación.

La elección fue realmente llamativa porque Díaz hace diez años que está al frente de la comuna y esta es la segunda vez que decidía postularse Suanes que se dedica a la actividad rural, pero, conformó un equipo de trabajo y presentó sus propuestas a los habitantes de la localidad. Para recordar, en las elecciones anteriores Díaz ganó por quince votos, pero, del otro lado no se debieron por vencidos. Ambos mantienen una relación cordial y seguramente se apoyarán por el crecimiento de la comuna.

“La candidatura no era algo que tenía en mente, por intermedio de un amigo que es político me llegó una propuesta y le dije que íbamos a probar. Después de las elecciones pasadas tenía ganas de seguir, agradezco al grupo por las ganas de trabajar y entre todos le dimos para adelante. Además, teniendo de compañero al senador Felipe Michlig y a Marcelo González como diputado que nos dieron la palabra que íbamos a trabajar juntos. También muy importante fue mi familia, agradezco el aguante de mi mujer que me bancó y me va a seguir bancando”, dijo acerca del apoyo de sus allegados.

Con respecto a los proyectos planteados durante la campaña y que tiene intención de concretarlos durante su periodo de gestión, Christian Suanes manifestó que la prioridad es el mantenimiento y las mejoras de los caminos rurales. Además, crear nuevas perspectivas para los jóvenes de Capivara y que encuentren un futuro en el lugar donde nacieron.

“Propuestas hay varias, por la situación climática tenemos caminos muy maltratados y las maestras no pueden llegar a las escuelas. También, hay que buscar que la juventud tenga trabajo en Capivara para que el día de mañana forme su familia y se queden a vivir. La situación es complicada pero vamos a hacer lo posible por el futuro de los jóvenes y por un mejor Capivara”.