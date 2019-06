Una joven modelo ceresina en el programa de Pilar Smith

Iara Alonso tiene solo 15 años y cursa la escuela secundaria en la ciudad de Ceres, mide 1.75 y desde hace unos meses pertenece al staff de la agencia de modelos internacional @m.managemetok.

Desde su incorporación al mundo de la pasarela, la vida de Iara ha cambiado notoriamente, viajes más frecuentes a Buenos Aires y grandes posibilidades de aprender mucho del mundo de la moda.

“El 24 de mayo viaje a Buenos Aires para una producción fotográfica para la agencia internacional @m.management y luego participé como panelista en el programa de Canal 26 “Me gusta la tarde” que conduce Pilar Smith y Santiago Zeyen y que se emite todos los sábados a las 17 hs. Me gusta el mundo de la moda, en el programa al que fui invitada teníamos que aportar como panelista y puntuar vestidos de diseñadores famosos. La experiencia me gustó mucho, la pasé muy bien. Me acompañaron Muñeca Moore, que es manequin, Miriam Arakaki, diseñadora de joyas, y Miriam Parodi que es asesora de imagen” resumió la joven modelo ceresina.

El mundo de la moda le llegó a Iara de la mano de su madre, la reconocida maquilladora Dany Quilapan, quien la llevo a un desfile de Cesar Juricich, donde el mismo diseñador la invitó a desfilar y ella, sorpresivamente respondió afirmativamente.

Con el acompañamiento de su madre, Iara forma parte del staff de modelos de la agencia internacional. “Los sueños lejos y los pies en la tierra, cuando se apagan las luces, tiene que cumplir con sus responsabilidades, que hoy es cumplir con la escuela” comentó Dany Quilapan.

Finalmente, Iara Alonso aseguro que “me gustó la televisión, pero también me gusta la pasarela, de acuerdo a lo que surge en la agencia vamos cumpliendo con los compromisos”.