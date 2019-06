Trabajo documental: Desnudar dictaduras en el norte santafesino

Este trabajo documental de 462 páginas, publica informes de inteligencia de organismos represivos que operaron durante las dos últimas dictaduras militares, en toda aquella región. Dividido en 13 capítulos expone el seguimiento estatal a militantes políticos, a educadores, a ciudadanos, como así también a estructuras sociales, llámese Iglesia católica tercermundista, instituciones educativas como el INCUPO, Ligas Agrarias santafesinas, sindicato de hacheros, Mario Firmenich y Gustavo Ramus cuando habitaron el Dto. Vera, etc. Al mismo tiempo el libro difunde documentos, volantes, comunicados, cartas, que reflejan lo que significaron actitudes de resistencia ante la represión y el atropello en las décadas del 60 y del 70.

En su tapa están los rostros de dos emblemáticos del tercermundismo católico: el teólogo Arturo Paoli (vivía en Fortín Olmos) y el párroco Rafael Yacuzzi (Villa Ana).

El mayor de los capítulos está dedicado a los informes persecutorios de la Guardia Rural Los Pumas, cuerpo gendarmerizado que tiene hasta hoy su núcleo en uno de los Centros Clandestinos de Detención de la última dictadura, señalizado como tal por la Estado Provincial en el año 2012: el Cuartel Central en Santa Felicia (Dto. Vera). En dichos informes aparecen los nombres de muchos ciudadanos que buscaban un mundo mejor, algunos de los cuales serían luego detenidos, secuestrados, encarcelados, exiliados, desaparecidos.

Otro de los capítulos está compuesto por fragmentos de cartas de familiares de detenidos políticos del norte santafesino, alojados en la Cárcel de Coronda, dirigidas a personalidades de todo tipo: desde el dictador Jorge Videla hasta el prematuramente fallecido Papa Juan Pablo I y a los obispos Zaspe, De Nevares o el nuncio Pío Laghi. Denunciando las penurias de sus seres queridos.

“El Control” es un volumen en la que el autor manifiesta con claridad que no asume lo que se denomina “objetividad o el respeto por las reglas. Siempre estaré a favor de aquellos que asumieron, militaron, se jugaron”. Al igual que dos trabajos anteriores: “La Rebelión- Aquella Marcha del Norte” (1999), sobre las luchas de 1969 en defensa de las fuentes de trabajo y “Solo digo Compañeros- Vida y Compromiso militante desde el Norte Santafesino” (2005) con historias de vida de los desaparecidos-asesinados de la región - Borsatti establece con claridad desde dónde está su mirada.

El Dr. Oscar Pellegrini, en uno de los prólogos del libro manifiesta que “Asomarse a la lectura de estas páginas te hará perder la inocencia sobre nuestra pasado reciente. Puede ubicarse este texto como un eslabón de la recuperación de la memoria histórica en el Norte santafesino en épocas de Memoria, Verdad y Justicia. “El Control”, es el tercero de una trilogía antecedido por La “Rebelión”, y “Solo digo Compañeros” configurando tres perspectivas distintas en la construcción colectiva de memoria. Es un texto muy particular, ya que los autores de los escritos son muchos, incluso algunos de factura colectiva, cuya génesis no ha tenido un fin literario en sí, no es el uso poético del lenguaje lo que ha motorizado estos textos”.

No hay mucho material publicado en el país con informes de la Inteligencia del terror, con los nombres de las víctimas. Recientemente en el juicio por la Contraofensiva montonera que se celebra en San Martín (BsAs), un ex dirigente de las Ligas Agrarias santafesinas citó este libro como prueba de la persecución a la que eran sometidos.

El próximo 5 de julio se presentará en Rosario, en el local del COaD- Asociación Gremial de Docentes UNR (calle Tucumán 2254) a las 19.30 hs, intentando establecer que historias del muchas veces olvidado Norte bravo, sean más difundidas y conocidas en el sur de la provincia. Es organizado por el Cuerpo de delegados de Psicología, del citado gremio. Coordinando la tarea estará Fernando Gómez.

Integrarán el panel junto al autor, la secretaria del gremio Laura Ferrer Varela; el Dr. Oscar Pellegrini y la abogada. Matilde Bruera.