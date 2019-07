San Cristóbal: El personal del PASAM trabajará de martes a viernes a partir de julio

Una noticia comenzó a circular en los últimos días en los pasillos del municipio, hasta que el propio Intendente Horacio Rigo confirmó y aclaró de qué se trata.

De esta manera, el personal trabajará de martes a viernes, pero, no afectará el normal funcionamiento del municipio local y continuará cobrando su salario quincenalmente.

Esta decisión se tomó a raíz de la profunda crisis económica que afecta a todo el territorio nacional y a la que no está ajena la ciudad de San Cristóbal.

Actualmente la demanda laboral se incrementa, las necesidades básicas los ciudadanos no las pueden cubrir y el comercio local está muy afectado.

“Hemos tenido varias reuniones con los secretarios y vemos que día a día hay más solicitudes con curriculum pidiendo trabajo al municipio y vemos que día a día los comercios locales están haciendo reducción de personal y nos preocupa mucho porque están vendiendo menos. Eso quiere decir que el municipio recauda mucho menos como en el derecho registro inspección y en ingresos brutos que son impuestos provinciales coparticipables. Además, ha caído la baja en la recaudación, donde hace más de dos años que el municipio no aumenta la tasa municipal”, dijo Rigo.

Por estos motivos, es que se evaluó el sistema del plan PASAM y los empleados ya fueron notificados que los días lunes no deberán cumplir sus funciones. Esta decisión se estudia como una prueba piloto y podría ser de manera temporal.

“Hay que comenzar a reducir el tema de los costos laborales y esta prueba piloto es para tratar de no tener que hacer reducción personal, porque todos necesitan el trabajo, dependen de ese trabajo y si lo dejan van a ir a acción social y lo vamos a tener por el otro lado. La idea es ver cómo nos reacomodamos entre todos, esto no es para siempre. Esperemos que las medidas económicas del gobierno nacional comiencen a cambiar y que tengamos otra perspectiva de que se reactive un poco la economía”, explicó el Intendente.

Este método que implementa el municipio es para no seguir generando desempleo como ocurre con la parte privada. Una gran cantidad de personal fue despedida en las últimas semanas de comercios y empresas locales.

“La idea no es despedir sino reducir y mantener el grupo homogéneo. Los empleados lo han tomado muy bien, aunque no creo que ninguno esté contento. El municipio no está para dar trabajo sino que está para dar otro tipo de respuestas”.

A partir de esta disposición, desde el municipio estiman reducir entre un 15% y 20% el costo de los que se está pagando por dicho plan.

“La recaudación disminuyó en todos los niveles por la situación económica, se sabe en el contexto que estamos. Por eso, se va a reducir en todos los niveles de la administración del municipio. Por otro lado, hay una reducción en el pago de patentes y de las tasas, porque sólo el 35% de los sancristobalenses paga la tasa al día y mes a mes”, indicó la Secretaria de Hacienda, Andrea Valenti.