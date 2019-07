Se cierra la transferencia de Matías Godoy a Estados Unidos

El martes 18 de junio, cuatro días después de ganar el Torneo Valentín Granatkin Memorial en Rusia, Matías Godoy viajó con la dirigencia y su representante a Capital Federal con un solo motivo, reunirse con los enviados del Inter Miami CF, franquicia que en el 2020 debutará en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Aquella primera cita, que sirvió para que conozcan al ceresino, fue el puntapié para distintas reuniones que por estas horas pueden llegar a su final: "Lo de Godoy está cerrado de palabra, esta semana tendríamos que estar firmando los papeles, con la intención de que se quede hasta fin de año en el club, que es lo único que tenemos que terminar de hablar. Sería el empujón económico necesario para tener una temporada sin sobresaltos", afirmó Ricardo Castro a Castellanos.

El presidente de la Subcomisión de Atlético dejó en claro la importancia de la transferencia para el futuro de la Crema: "Que ellos vengan con una propuesta tan fuerte nos permitirá a nosotros, en una época complicada del país, seguir siendo el Atlético serio que somos, más allá que sabemos que a mucha gente eso no le interesa y solamente le importa que el equipo gane. Vamos a seguir en la misma senda, y el día que no sea así, seguramente no estaremos más".

Atlético estaría transfiriendo los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos, quedándose con el resto para una futura venta. Aunque no trascendieron los números finales, la venta por la mitad del pase estaría entre los 900.000 y un millón de dólares.