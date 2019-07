200 animales castrados por ASPA

Alicia Marini y Marisa Ibáñez son dos de las seis integrantes de ASPA. El día sábado se realizó una castración de 200 animales, de los cuales 40 son callejeros.

ASPA lleva 28 años de trabajo con los animales en la ciudad, y 7 años organizando las prácticas para realizar las castraciones mensuales.

«Nosotros pedimos una colaboración a todos los dueños de las mascotas porque si no podríamos castrar en cantidades importantes. Este mes particularmente hemos tenido la colaboración del Intendente Horacio Rigo, el Concejal Marcelo González y el Senador Felipe Michlig, que nos otorgaron un subsidio importante para poder castrar 200 animales.

En las castraciones comunes que se realizan todos los meses y son menos animales, se solicita $300 de colaboración hasta el turno 60. Y luego de esa cantidad, debe pagar $550.

En esta oportunidad, solo pagan $200, de los 200 animales hay 40 que son callejeros que no pagan nada. «Toda ayuda es importante. Cabe recordar que tenemos 100 perritos en el albergue, por lo tanto, si queda algún dinero se destina a la alimentación y al cuidado de esos animales. El profesional a cargo de esta castración es Marcos Restovich» detalló Alicia Marini.

Por su parte, Marisa Ibáñez recordó que ellos son tan solo un eslabón de una gran cadena, que el cuidado de los animales, es responsabilidad de todos. «Nosotros notamos que la gente respeta la vida de animales, nos cuesta llegar a los barrios y llegar a los callejeros. Debemos destacar que somos una de las localidades que más castraciones está realizando, y gran parte de eso es gracias al apoyo incondicional de las autoridades. La gente está tomando conciencia de la necesidad de castrar a su mascota, al principio anotábamos 100 y asistían 60, porque no venían, porque cancelaban el turno. Las últimas castraciones se notan la conciencia de la gente, lo notamos observando el cuidado de los animales que traen» indicó Ibáñez.