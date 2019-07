"A partir del 31 de julio Convivir S.A. deja de prestar el servicio de salud"

Así lo remarcaron Rogelio Colombo, Rubén Cingolani, Juan Carlos Gilli y Abel Dagatti, integrantes del Directorio de Clínica Convivir Sociedad Anónima, quienes explicaron que a partir del 31 de Julio la clínica cerrará sus puertas y dejará de prestar su servicio de Salud. Aquí algunos fragmentos de lo más destacado de la nota con los protagonistas. "Los pasos a seguir son comunicarles a los empleados que a partir del 31 de Julio no trabajarán más en la Clínica y que se les cumplirá con lo que tiene que ver con el aspecto laboral. Las indemnizaciones de alrededor de 15 empleados tienen un costo que ronda los 10 millones de pesos y la idea es cubrirlo con un crédito en la Mutual de Unión para poder cumplirles a los empleados. A partir de alli, con el edificio liberado queremos escuchar ofertas del Estado Municipal, el Estado Provincial o de algún privado que pueda hacerse cargo de la Salud en San Guillermo. La cuota mensual de ese crédito rondaría los 250 mil pesos y las instituciones que integran Convivir serían las encargadas de pagar dicho crédito. Si conseguiríamos alguien que se haga cargo y que quiera prestar Salud en San Guillermo le damos el edificio, las excelentes instalaciones que tenemos y todos nuestros servicios. Si quieren se lo damos en concesión por 90 años, acá lo importante es salvar la Salud en San Guillermo, porque hasta tendríamos que dejar de llamarnos Ciudad si no somos capaces de tener un lugar donde atender las urgencias mínimas y las emergencias. Con la Municipalidad hablamos y vamos a seguir hablando porque es una posibilidad que en el edificio se atienda en un mix entre lo público y lo privado. Nos gustaría un interés mayor del Gobierno Provincial. Quizás ahora que decretamos el cierre puedan preocuparse y ayudarnos. Suardi tiene un Hospital Provincial, Arrufó tiene un hospital, Hersilia tiene un hospital, Ceres... y acá no tenemos respuesta. Si creemos que toda la Salud de San Guillermo la podemos resolver con el SAMCO estamos muy equivocados. Tenemos que tener esperanzas que alguna solución se le pueda encontrar. Si no fuese por las instituciones y su ayuda quizás la clínica se hubiese cerrado antes. Se la ofrecimos a los médicos y no quisieron agarrarla. Ahora dependemos de que haya interesados en tomar la posta. La gente del SEMI se acercó como interesada hace unos días pero finalmente nos dijeron que era inviable. Ojalá podamos encontrarle una salida para que la Salud se siga prestando en San Guillermo y no quedemos desamparados", coincidieron.

Fuente Tv Coop